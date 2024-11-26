Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara jest: 'gömeğini' istemişti!

Yayınlanma: 26.11.2024 - 15:49

Güncelleme: 26.11.2024 - 15:49

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de gündem olmaya devam ediyor.

Portekiz ekibinde gösterdiği performansla adından söz ettiren 26 yaşındaki oyuncu, gönülleri bir kez daha fethetti.

KEREM'İM 'GÖMEĞİNİ' İSTEMİŞTİ

Benfica'nın 2 Kasım'da deplasmanda oynadığı Farense maçında minik bir taraftarın Kerem'den formasını istemesi gündem olmuştu.

Maç sırasında "Akturkoglu gömeğini ver bana" yazan bir pankart açan minik taraftar, Kerem Aktürkoğlu'nun jestiyle karşılaştı.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından minik taraftar Tomas Gomes'e verdiği imzalı formayı paylaştı.

"ÖZEL BİR MİSAFİM VARDI"

Kerem yaptığı paylaşımda, "Bugün çok özel bir misafirim vardı, arkadaşım ve genç meslektaşım Tomás Gomes ile "gömek" değişimi yaptık. Tomas'a kulübü Futebol Clube Ferreiras'a kendi formasını hediye ettiği için teşekkür ediyorum!" ifadelerini kullandı.