Portekizli gazeteciden flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!

"BARCELONA VE MANCHESTER UNİTED MAÇLARI ETKİLİ OLDU"

Kerem Aktürkoğlu'nun David Neres'in boşluğunu dolduracağını aktaran ünlü muhabir, "Galatasaray'ın Barcelona ve Manchester United ile oynadığı maçlar bu transferin kırılma noktası oldu" dedi.

Benfica'nın milli futbolcunun performansını çok iyi bulduğunu söyleyen Rodrigues, "Hem hücum presi hem de savunmaya yardımı Benfica için önemli bir kriter" diye konuştu.