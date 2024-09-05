Portekizli gazeteciden flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
Portekizli gazeteci Francisco Rodrigues, Benfica'ya transfer olan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nu değerlendirdi. Rodrigues, Kerem Aktürkoğlu'nun transferine ilişkin önemli bir iddiada bulundu.
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi Portekiz'de büyük ses getirdi. 12 milyon Euro'ya Benfica'ya imza atan milli futbolcu, ülke basınında manşetleri süsledi.
"KEREM AKTÜRKOĞLU'NA İHTİYACI VARDI"
Sport TV muhabiri Francisco Rodrigues, Kerem Aktürkoğlu transferini Sabah'a değerlendirdi.
"Benfica'nın sol kanatta Kerem Aktürkoğlu profilinde bir futboluya ihtiyacı vardı" diyen Rodrigues, başarılı futbolcunun Şampiyonlar Ligi performansına dikkat çekti.
"BARCELONA VE MANCHESTER UNİTED MAÇLARI ETKİLİ OLDU"
Kerem Aktürkoğlu'nun David Neres'in boşluğunu dolduracağını aktaran ünlü muhabir, "Galatasaray'ın Barcelona ve Manchester United ile oynadığı maçlar bu transferin kırılma noktası oldu" dedi.
Benfica'nın milli futbolcunun performansını çok iyi bulduğunu söyleyen Rodrigues, "Hem hücum presi hem de savunmaya yardımı Benfica için önemli bir kriter" diye konuştu.
"ÖNCEKİ SEZONLARDA DA İLGİLENMİŞLERDİ"
Benfica taraftarının bu transfer nedeniyle heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Portekizli muhabir, "Benfica önceki sezonlarda da Kerem ile ilgilenmiş fakat oyun görüşü eksik bulunmuştu. Şimdi ise şutları, pasları, ortaları gibi ayrıntıları geliştirdiğini düşündükleri için teklif yapılıp kadroya katıldı" ifadelerini kullandı.
KEREM AKTÜRKOĞLU İDDİASI
Francisco Rodrigues son olarak Kerem Aktürkoğlu'nun ilerleyen yıllarda yüksek bonservisle Benfica'dan ayrılacağını iddia etti.
Galatasaray'ın, Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki satışının kârından yüzde 10 payı bulunuyor.
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