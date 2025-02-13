Porto - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Roma, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Porto ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.
Cladiuo Ranieri yönetimindeki Roma, deplasmanda Martin Anselmi'nin ekibi Porto ile karşılaşacak.
PORTO - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Dragao Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
PORTO - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma tabii spor platformundan naklen yayımlanacak.
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