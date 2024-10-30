Preston North End - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda deplasmanda Preston North End ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İngiltere Lig Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Paul Heckingbottom'ın ekibi Preston North End ile karşı karşıya gelecek.
PRESTON - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Deepdale Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
PRESTON - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Peter Bankes'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
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