Preston North End - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Preston North End - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda deplasmanda Preston North End ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2024 Çarşamba, 11:58
Preston North End - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Lig Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Preston North End - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Paul Heckingbottom'ın ekibi Preston North End ile karşı karşıya gelecek.

Preston North End - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PRESTON - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Deepdale Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Preston North End - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PRESTON - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Peter Bankes'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

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