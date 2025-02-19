PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında Brest ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Eric Roy'un ekibi Brest ile karşılaşacak.
PSG - BREST MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
PSG - BREST MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Aktrol Bölükbaşı'nı 'besleyen' isimleri açıkladı!
- TÜSİAD'dan bir açıklama daha!
- MHP’li Adan'dan AKP sıralarına ‘azar’: ‘Terbiyeli ol’
- Sedat Peker'den 'MHP' ve 'dönüş' açıklaması
- AKOM turuncu kodlu alarma geçti!
- Hedef gösterilen yaşlı kadın yanarak can verdi
- Neden ‘ikinci parti’ olduğunu açıkladı!
- ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten hapis cezası aldı
- Arda Güler yönetime iletti! Sezon sonu...
- Dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı