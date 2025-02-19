PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında Brest ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
19 Şubat 2025 Çarşamba, 12:12
PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.

PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Eric Roy'un ekibi Brest ile karşılaşacak.

PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - BREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - BREST MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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