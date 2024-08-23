PSG - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG, Fransa Ligue 1'in 2. haftasında sahasında Montpellier ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2024 Cuma, 10:59
PSG - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de 2. hafta heyecanı sürüyor. 

PSG - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luis Enrique yönetimindeki PSG, kendi sahasında Michel Der Zakaria'nın ekibi Montpellier ile karşı karşıya gelecek.

PSG - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - MONTPELLIER MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak. 

PSG - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - MONTPELLIER MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Marc Bollengier'in yöneteceği karşılaşma şifreli olarak beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. 

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