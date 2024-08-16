Son şampiyon PSG, 4 golle galip geldi

Son şampiyon PSG, Ligue 1'in ilk hafta maçında Le Havre'yi 4-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 23:56
Son şampiyon PSG, 4 golle galip geldi
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Ligue 1'in ilk hafta maçında Le Havre ile son şampiyon PSG karşı karşıya geldi. Oceane Stadyumu'nda oynanan maçı PSG 4-1 kazandı. 

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Lee Kang-In, 85. dakikada Ousmane Dembele, 86. dakikada Bradley Barcola ve 90. dakikada penaltıdan Kolo Muani kaydetti. Le Havre'nin tek golü 48. dakikada Gautier Lloris'ten geldi. 

Bu sonuçla birlikte son şampiyon PSG, sezona 3 puanla başladı. Le. Havre ise ilk maçında puanla tanışamadı. 

Ligin bir sonraki maçında PSG, sahasında Montpellier ile karşılaşacak. Le Havre, St. Etienne deplasmanına gidecek.


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