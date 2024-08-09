PSG'den tarihi transfer: Bir ilk oldu!

Yayınlanma: 09.08.2024 - 15:24

Güncelleme: 09.08.2024 - 15:24

Paris Saint-Germain geride bıraktığımız sezonun dikkat çeken isimlerinden olan stoper Willian Pacho'yu kadrosuna kattı.

PSG TARİHİNDEKİ İLK EKVADORLU

Paris Saint-Germain, 22 yaşındaki stoperin transferini resmen açıklarken Pacho'nun PSG tarihindeki ilk Ekvadorlu futbolcu olduğunu belirtti.

"PSG'YE KATILDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

İmza sonrası Pacho yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain'e katıldığım için çok mutluyum. Karakterimi ortaya koymayı, birçok kupa kazanmak için tüm kararlılığımı göstermeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.