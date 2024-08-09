PSG'den tarihi transfer: Bir ilk oldu!
Paris saint-Germain, Frankfurt'tan 22 yaşındaki stoper Willian Pacho'yu renklerine bağladı.
Paris Saint-Germain geride bıraktığımız sezonun dikkat çeken isimlerinden olan stoper Willian Pacho'yu kadrosuna kattı.
PSG TARİHİNDEKİ İLK EKVADORLU
Paris Saint-Germain, 22 yaşındaki stoperin transferini resmen açıklarken Pacho'nun PSG tarihindeki ilk Ekvadorlu futbolcu olduğunu belirtti.
"PSG'YE KATILDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
İmza sonrası Pacho yaptığı açıklamada, "Paris Saint-Germain'e katıldığım için çok mutluyum. Karakterimi ortaya koymayı, birçok kupa kazanmak için tüm kararlılığımı göstermeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.
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