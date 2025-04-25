PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 31. haftasında kendi sahasında Nice ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
25 Nisan 2025 Cuma, 10:43
PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor.

PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Franck Haise'nin ekibi Nice ile karşılaşacak.

PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - NİCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - NİCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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