PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 31. haftasında kendi sahasında Nice ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Franck Haise'nin ekibi Nice ile karşılaşacak.
PSG - NİCE MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
PSG - NİCE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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