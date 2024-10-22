PSG - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2024 Salı, 10:52
PSG - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

PSG - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.

PSG - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - PSV MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes'te oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

PSG - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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