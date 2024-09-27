PSG - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG, Fransa Ligue 1'in 6. haftasında sahasında Rennes ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2024 Cuma, 12:03
PSG - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.

PSG - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luis Enrique yönetimindeki PSG, sahasında Julien Stephan'ın ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek.

PSG - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

PSG - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Hakim Ben El Hadj'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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