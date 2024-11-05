PSV Eindhoven - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
PSV Eindhoven, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Girona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Peter Bosz yönetimindeki PSV Eindhoven, kendi sahasında Miguel Sanchez'in ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.
PSV - GİRONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Philips Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
PSV - GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
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