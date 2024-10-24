Liverpool'a tek gol yetti: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçte 3 yaptı!
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı RB Leipzig'i 1-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Leipzig ile karşılaştı. Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçı Liverpool 1-0 kazandı.
Arne Slot'un takımına galibiyeti getiren golü 27. dakikada Darwin Nunez kaydetti.
OPENDA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Leipzig'de Openda'nın 26. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
3 maçta mağlup olmayan ve 9 puan toplayan Liverpool, sadece 1 gol yedi. Leipzig ise Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kaybetti.
Bir sonraki haftada Liverpool, Leverkusen ile karşılaşacak. Leipzig ise Celtic'e konuk olacak.
Etiketler: #Darwin Nunez #liverpool #RB Leipzig #uefa şampiyonlar ligi
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