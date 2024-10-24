Liverpool'a tek gol yetti: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçte 3 yaptı!

Yayınlanma: 24.10.2024 - 13:56

Güncelleme: 24.10.2024 - 13:56

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Leipzig ile karşılaştı. Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçı Liverpool 1-0 kazandı.

Arne Slot'un takımına galibiyeti getiren golü 27. dakikada Darwin Nunez kaydetti.

OPENDA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Leipzig'de Openda'nın 26. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

3 maçta mağlup olmayan ve 9 puan toplayan Liverpool, sadece 1 gol yedi. Leipzig ise Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kaybetti.

Bir sonraki haftada Liverpool, Leverkusen ile karşılaşacak. Leipzig ise Celtic'e konuk olacak.