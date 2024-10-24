Lille'den Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk!
Bruno Genesio'nun takımı Lille, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Atletico Madrid'i mağlup etti. Lille, Şampiyonlar Ligi'nde iki Madrid ekibini deviren ilk Fransız takımı oldu.
Fransız temsilcisi Lille, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 2 maçta aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde lig formatına Sporting deplasmanındaki 2-0'lık yenilgiyle başlayan Lille, daha sonra oynadığı iki maçta Real Madrid ve Atletico Madrid'i mağlup etti.
Bruno Genesio'nun ekibi Lille, sahasında Real Madrid'i 1-0, deplasmanda ise Atletico Madrid'i 3-1 yendi.
Lille, bu sonuçlarla iki Madrid takımını Şampiyonlar Ligi'nde mağlup eden ilk Fransız takımı oldu.
Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe ve ardından Slavia Prag'ı eleyip dahil olmuştu.
Etiketler: #lille #atletico madrid #real madrid
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