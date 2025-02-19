PSV Eindhoven - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.
Thaigo Motta yönetimindeki Juventus, deplasmanda Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak.
PSV - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Philips Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
PSV - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Juventus, İtalya'da oynanan ilk maçtan 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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