PSV Eindhoven - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSV Eindhoven - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
19 Şubat 2025 Çarşamba, 12:19
PSV Eindhoven - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.

PSV Eindhoven - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Thaigo Motta yönetimindeki Juventus, deplasmanda Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak.

PSV Eindhoven - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSV - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Philips Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

PSV Eindhoven - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSV - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Juventus, İtalya'da oynanan ilk maçtan 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

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