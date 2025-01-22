RB Leipzig - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RB Leipzig - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RB Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2025 Çarşamba, 12:27
RB Leipzig - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

RB Leipzig - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marco Rose yönetimindeki RB Leipzig, kendi sahasında Rui Borges'in ekibi Sporting Lizbon ile karşılaşacak.

RB Leipzig - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LEİPZİG - SPORTİNG MAÇI SAAT KAÇTA?

Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

RB Leipzig - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LEİPZİG - SPORTİNG MAÇI HANGİ KANALDA?

Ukraynalı hakem Manfredas Lukjancukas'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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