RB Leipzig - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
RB Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Marco Rose yönetimindeki RB Leipzig, kendi sahasında Rui Borges'in ekibi Sporting Lizbon ile karşılaşacak.
LEİPZİG - SPORTİNG MAÇI SAAT KAÇTA?
Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
LEİPZİG - SPORTİNG MAÇI HANGİ KANALDA?
Ukraynalı hakem Manfredas Lukjancukas'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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