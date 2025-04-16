Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında sahasında Arsenal'i konuk edecek. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
16 Nisan 2025 Çarşamba, 11:37
Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRİD - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak.

Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRİD - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem François Letexier'nin yöneteceği karşılaşma tabii spor'dan naklen yayımlanacak.

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