Real Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında sahasında Arsenal'i konuk edecek. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak.
REAL MADRİD - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem François Letexier'nin yöneteceği karşılaşma tabii spor'dan naklen yayımlanacak.
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