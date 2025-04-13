Real Madrid, 10 kişiyle kazandı!

İspanya La Liga'da Real Madrid, Alaves'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Real Madrid, Kylian Mbappe'nin atılmasıyla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Real Madrid, 10 kişiyle kazandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.04.2025 - 19:58

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, deplasmanda Deportivo Alaves ile karşı karşıya geldi. Real Madrid, maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 34. dakikada Eduardo Camavinga attı.

Konuk ekip Real Madrid, Kylian Mbappe'nin 38. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Deportivo Alaves'te de Manuel Sanchez 70. dakikada kırmızı kart gördü.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya 11'de başladı ve 63 dakika sahada kaldı. Arda, bu dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 66 puana yükseldi. Deportivo Alaves, 30 puanda kaldı.

Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Deportivo Alaves, Sevilla deplasmanına gidecek.

Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid, hafta arasında çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında Arsenal'i konuk edecek. İspanyol ekibi, deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.


Etiketler: #real madrid #Alaves #la liga

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