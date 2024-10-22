Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Nuri Şahin'in ekibi Boussia Dortmund ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
REAL MADRİD - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu
- 'İvedilikle gözaltına alınması lazım'
- Bir numaralı sanık belli oldu
- Özgür Özel'den ilk 4 madde çıkışı...
- İbrahim Kaboğlu'ndan ilk açıklama!
- Firari isim, Gülen'in son anlarını anlattı
- Ankara'dan ilk 'Gülen' açıklaması
- İlhan İrem'in Gülen'e yazdığı yazı gündemde
- Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 'öpüşme' soruşturması
- Kamer Genç'in 'Fethullah Gülen' konuşması gündem oldu