Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Nuri Şahin'in ekibi Boussia Dortmund ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2024 Salı, 10:38
Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRİD - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRİD - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

arda güler real madrid nuri şahin Borussia Dortmund

En Çok Okunan Haberler