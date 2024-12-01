Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 15. haftasında sahasında Getafe ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 18:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2024 Pazar, 12:04
Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga heyecanı sürüyor. 

Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Pepe Bordalas'ın ekibi Getafe ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRID - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele 18:15'te başlayacak.

Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRID - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NE OLMUŞTU?

RTÜK'ten yasadışı bahis reklamı cezası alan S Sport, İspanya La Liga ve İtalya Serie A maçlarını yayınlamama kararı almıştı.

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