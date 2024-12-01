Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 15. haftasında sahasında Getafe ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 18:15'te başlayacak.
İspanya La Liga heyecanı sürüyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Pepe Bordalas'ın ekibi Getafe ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRID - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele 18:15'te başlayacak.
REAL MADRID - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
NE OLMUŞTU?
RTÜK'ten yasadışı bahis reklamı cezası alan S Sport, İspanya La Liga ve İtalya Serie A maçlarını yayınlamama kararı almıştı.
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