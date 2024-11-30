Arda Güler'in günler sonra çıkan görüntüsü gündem oldu!
Real Madrid forması giyen Arda Güler'in Liverpool maçındaki bir görüntüsü viral oldu.
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool - Real Madrid maçına ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
Arda Güler bu maçla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 11'de forma giymişti. Real Madrid zorlu maçı 2-0 kaybetmişti.
GÜNLER SONRA GÜNDEM OLDU
Öte yandan maçtan günler sonra Arda Güler'in bir görüntüsü gündem oldu.
Maçın durduğu bir pozisyon sonrası Arda Güler, Liverpool fizyoterapistinden su talep etse de bu istek geri çevrildi.
Etiketler: #arda güler #real madrid #liverpool
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