Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 20. haftasında sahasında Las Palmas ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.
İspanya La Liga heyecanı sürüyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Diego Martinez ekibi Las Palmas ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRID - LAS PALMAS MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.
REAL MADRID - LAS PALMAS MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Quintero'nun yöneteceği karşılaşma S Sport'ta naklen yayımlanacak.
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