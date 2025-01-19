Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 20. haftasında sahasında Las Palmas ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2025 Pazar, 13:52
Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga heyecanı sürüyor. 

Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Diego Martinez ekibi Las Palmas ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRID - LAS PALMAS MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRID - LAS PALMAS MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Quintero'nun yöneteceği karşılaşma S Sport'ta naklen yayımlanacak.

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