Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid, İspanya Süper Kupası yarı final maçında Mallorca ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
İspanya Süper Kupası heyecanı devam ediyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, Jagoba Arrasate'nin ekibi Mallorca ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRID - MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA?
Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak.
REAL MADRID - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Ricardo Burgos'un yöneteceği karşılaşma TİVİBU Spor 1'den naklen yayımlanacak.
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