Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, İspanya Süper Kupası yarı final maçında Mallorca ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Ocak 2025 Perşembe, 11:38
Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Süper Kupası heyecanı devam ediyor.

Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, Jagoba Arrasate'nin ekibi Mallorca ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRID - MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak.

Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRID - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Ricardo Burgos'un yöneteceği karşılaşma TİVİBU Spor 1'den naklen yayımlanacak.

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