Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Real Madrid, FIFA Kıtalararası Kupası finalinde Pachuca ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
FIFA Kıtalararası Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, Guillermo Almada'nın ekibi Pachuca ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRID - PACHUCA MAÇI SAAT KAÇTA?
Lusail Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
REAL MADRID - PACHUCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Venezuelalı hakem Valenzuela'nın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus kanalından şifreli bir şekilde yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Evlatlar dışarıda olamaz'
- Erdoğan ‘Silkeleyin’ dedi, hesaplar bloke edildi
- Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu!
- Üç isme ihraç yolu
- CHP'den istifa eden 12 kişi AKP’ye geçti
- ‘Eski bakan istiyor, tahliye edin’
- ‘Bunun sonu tek başına iktidardır’
- 'Bu girişim, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını...'
- MHP'den 'Kürtçe' izni
- Trump övüyor mu? Yoksa...