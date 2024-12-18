Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Madrid, FIFA Kıtalararası Kupası finalinde Pachuca ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2024 Çarşamba, 15:19
Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FIFA Kıtalararası Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.

Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, Guillermo Almada'nın ekibi Pachuca ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRID - PACHUCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lusail Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRID - PACHUCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Venezuelalı hakem Valenzuela'nın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus kanalından şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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