Real Madrid - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Salzburg ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2025 Çarşamba, 13:06
Real Madrid - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Real Madrid - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Pep Lijnders'in ekibi Salzburg ile karşılaşacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

İtalyan hocanın görev vermesi halinde milli oyuncu Arda Güler mücadelede forma giyebilecek.

Real Madrid - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRİD - SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Saniago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Real Madrid - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

REAL MADRİD - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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