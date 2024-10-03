Real Madrid sürpriz yaşadı: Arda Güler hayal kırıklığına uğradı!

"ÇOK YAZIK OLDU"

Haberde, Arda'nın kaçırdığı goller nedeniyle morali bozuk ve cesareti kırılmış bir şekilde maçı bitirdiği yorumu yapılırken, genç futbolcunun bu duygusal durumunu fark eden Rüdiger'in takım arkadaşına moral verdiği kaydedildi.

Alman stoperin Türk oyuncuyu yanına gidip sarılarak teselli ettiği ve "Son dakikalarda ikimizin de kafa vuruşuyla gol atamaması çok yazık oldu" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.