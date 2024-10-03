Real Madrid sürpriz yaşadı: Arda Güler hayal kırıklığına uğradı!
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Lille'e 1-0 mağlup oldu. Mücadeleye ikinci yarıda dahil olan Arda Güler'in, girdiği pozisyonları golle sonuçlandıramayınca hayal kırıklığı yaşadığı kaydedildi.
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Real Madrid deplasmanda Lille'e 1-0 yenildi ve turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı. Arda Güler yedek başladığı maçın 67. dakikasında Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna girerken, takımına skor katkısı sağlayamasa da hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekti.
İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ
NTV Spor'un Defensa Central'dan aktardığına göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ilk yarıdaki etkisiz oyunun ardından çareyi ikinci yarıda Arda'yı oyuna almakta buldu.
Türk futbolcunun kötü bir performans sergilemediği ve iki kez skoru eşitlemeye yaklaştığı belirtildi.
KALECİ LUCAS CHEVALİER'İ GEÇEMEDİ
Genç yetenek, ilk pozisyonda kafayla topu ağlara göndermek istedi ancak Rüdiger'e pas olan bu topu Alman stoper kale sahasında ağlara gönderemedi.
İkinci pozisyonda ise Modric'in ortasında müsait pozisyonda kafa vuruşu yapan Arda Güler, kaleci Lucas Chevalier'i geçemedi.
"ÇOK YAZIK OLDU"
Haberde, Arda'nın kaçırdığı goller nedeniyle morali bozuk ve cesareti kırılmış bir şekilde maçı bitirdiği yorumu yapılırken, genç futbolcunun bu duygusal durumunu fark eden Rüdiger'in takım arkadaşına moral verdiği kaydedildi.
Alman stoperin Türk oyuncuyu yanına gidip sarılarak teselli ettiği ve "Son dakikalarda ikimizin de kafa vuruşuyla gol atamaması çok yazık oldu" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.
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