Real Madrid'li futbolcu Eden Hazard'a Süper Lig kancası

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2022 Pazar, 17:32
<p>Real Madrid'in, Belçikalı yıldız Eden Hazard ile kesin bir şekilde yollarını ayırmak istediği belirtildi. İspanyol devinde hem yönetimin, hem de teknik direktör Ancelotti'nin Hazar'a planları arasında olmadığını söylediği aktarıldı. İspanyol basınındaki haberde, Hazard'ın bir sonraki durağı için ise Galatasaray'ın da adı verildi.  </p>

Real Madrid'in, Belçikalı yıldız Eden Hazard ile kesin bir şekilde yollarını ayırmak istediği belirtildi. İspanyol devinde hem yönetimin, hem de teknik direktör Ancelotti'nin Hazar'a planları arasında olmadığını söylediği aktarıldı. İspanyol basınındaki haberde, Hazard'ın bir sonraki durağı için ise Galatasaray'ın da adı verildi.  

<p><strong>BEKLENENİ VEREMEDİ</strong></p> <p>Real Madrid, transfer olduğu günden bu yana sakatlıkların da etkisiyle bekleneni veremeyen Eden Hazard ile yollarını ayırmak istiyor.</p>

BEKLENENİ VEREMEDİ

Real Madrid, transfer olduğu günden bu yana sakatlıkların da etkisiyle bekleneni veremeyen Eden Hazard ile yollarını ayırmak istiyor.

<p><strong>SÖZLEŞME BİTMEDEN AYRILIK</strong></p> <p>Marca'nın haberine göre, Belçikalı yıldızın 2024'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen Real Madrid'in ayrılığı bu tarihten önce bitirmek istediği belirtildi.</p>

SÖZLEŞME BİTMEDEN AYRILIK

Marca'nın haberine göre, Belçikalı yıldızın 2024'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen Real Madrid'in ayrılığı bu tarihten önce bitirmek istediği belirtildi.

<p><strong>AYRILIK İÇİN İSTEKSİZ</strong></p> <p>İspanyol devinde yönetim ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, 31 yaşındaki futbolcuya planları arasında olmadığını açıkça söylediği aktarıldı. Buna rağmen Hazard'ın şu ana kadar ayrılık konusunda isteksiz davrandığı vurgulandı.</p>

AYRILIK İÇİN İSTEKSİZ

İspanyol devinde yönetim ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, 31 yaşındaki futbolcuya planları arasında olmadığını açıkça söylediği aktarıldı. Buna rağmen Hazard'ın şu ana kadar ayrılık konusunda isteksiz davrandığı vurgulandı.

<p><strong>MADRID'İN DÜŞÜNCESİNİN DEĞİŞECEĞİNE İNANIYOR</strong></p> <p>Hazard'ın her zaman Real Madrid'de başarılı olma düşüncesine sahip olduğunun altı çizilirken, Madrid cephesinin oyuncunun bu kararını değiştireceğine inandığı öne sürüldü.</p>

MADRID'İN DÜŞÜNCESİNİN DEĞİŞECEĞİNE İNANIYOR

Hazard'ın her zaman Real Madrid'de başarılı olma düşüncesine sahip olduğunun altı çizilirken, Madrid cephesinin oyuncunun bu kararını değiştireceğine inandığı öne sürüldü.

<p><strong>KATAR ETKİLİ OLABİLİR</strong></p> <p>Real Madrid'in, Hazard'ın Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı ile en iyisini ortaya koyacağından emin olduğu ve kupadan sonra Hazard'ın ilgisini çekebilecek bir teklifin gelebileceğini düşündüğü ifade edildi.</p>

KATAR ETKİLİ OLABİLİR

Real Madrid'in, Hazard'ın Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı ile en iyisini ortaya koyacağından emin olduğu ve kupadan sonra Hazard'ın ilgisini çekebilecek bir teklifin gelebileceğini düşündüğü ifade edildi.

<p><strong>TÜRKİYE, GALATASARAY</strong></p> <p>Öte yandan Hazard'ın Real Madrid'den sonraki durağı için alternatifler arasına Türkiye de dahil edildi. Belçikalı yıldız futbolcu için daha önce Galatasaray'ın da adının geçtiği hatırlatılırken transfer için son kararı yine Hazard'ın vereceği belirtildi.</p>

TÜRKİYE, GALATASARAY

Öte yandan Hazard'ın Real Madrid'den sonraki durağı için alternatifler arasına Türkiye de dahil edildi. Belçikalı yıldız futbolcu için daha önce Galatasaray'ın da adının geçtiği hatırlatılırken transfer için son kararı yine Hazard'ın vereceği belirtildi.

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