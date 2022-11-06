Real Madrid'li futbolcu Eden Hazard'a Süper Lig kancası
Real Madrid'in, Belçikalı yıldız Eden Hazard ile kesin bir şekilde yollarını ayırmak istediği belirtildi. İspanyol devinde hem yönetimin, hem de teknik direktör Ancelotti'nin Hazar'a planları arasında olmadığını söylediği aktarıldı. İspanyol basınındaki haberde, Hazard'ın bir sonraki durağı için ise Galatasaray'ın da adı verildi.
BEKLENENİ VEREMEDİ
Real Madrid, transfer olduğu günden bu yana sakatlıkların da etkisiyle bekleneni veremeyen Eden Hazard ile yollarını ayırmak istiyor.
SÖZLEŞME BİTMEDEN AYRILIK
Marca'nın haberine göre, Belçikalı yıldızın 2024'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen Real Madrid'in ayrılığı bu tarihten önce bitirmek istediği belirtildi.
AYRILIK İÇİN İSTEKSİZ
İspanyol devinde yönetim ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, 31 yaşındaki futbolcuya planları arasında olmadığını açıkça söylediği aktarıldı. Buna rağmen Hazard'ın şu ana kadar ayrılık konusunda isteksiz davrandığı vurgulandı.
MADRID'İN DÜŞÜNCESİNİN DEĞİŞECEĞİNE İNANIYOR
Hazard'ın her zaman Real Madrid'de başarılı olma düşüncesine sahip olduğunun altı çizilirken, Madrid cephesinin oyuncunun bu kararını değiştireceğine inandığı öne sürüldü.
KATAR ETKİLİ OLABİLİR
Real Madrid'in, Hazard'ın Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı ile en iyisini ortaya koyacağından emin olduğu ve kupadan sonra Hazard'ın ilgisini çekebilecek bir teklifin gelebileceğini düşündüğü ifade edildi.
TÜRKİYE, GALATASARAY
Öte yandan Hazard'ın Real Madrid'den sonraki durağı için alternatifler arasına Türkiye de dahil edildi. Belçikalı yıldız futbolcu için daha önce Galatasaray'ın da adının geçtiği hatırlatılırken transfer için son kararı yine Hazard'ın vereceği belirtildi.
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