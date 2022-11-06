Real Madrid'li futbolcu Eden Hazard'a Süper Lig kancası

Real Madrid'in, Belçikalı yıldız Eden Hazard ile kesin bir şekilde yollarını ayırmak istediği belirtildi. İspanyol devinde hem yönetimin, hem de teknik direktör Ancelotti'nin Hazar'a planları arasında olmadığını söylediği aktarıldı. İspanyol basınındaki haberde, Hazard'ın bir sonraki durağı için ise Galatasaray'ın da adı verildi.