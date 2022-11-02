Galatasaray'ın Dünya Kupası programı belli oldu
Süper Lig ekibi Galatasaray, 20 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası arasında Antalya'da hazırlık maçları oynayacak.
Galatasaray, Dünya Kupası için verilecek arada Antalya'da hazırlık maçı yapacak.
Galatasaray'ın Dünya Kupası için Süper Lig'e verilecek bölümdeki programı belli oldu.
ANTALYA'DA 2 HAZIRLIK MAÇI
Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılı ekip, 8 Aralık'ta Antalya'nın yolunu tutacak.
11 gün sürecek hazırlık kampı 17 Aralık'ta sona erecek ve Galatasaray bu sürede 2 hazırlık maçı oynayacak.
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