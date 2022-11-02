Galatasaray'ın Dünya Kupası programı belli oldu

Süper Lig ekibi Galatasaray, 20 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası arasında Antalya'da hazırlık maçları oynayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2022 Çarşamba, 16:30
Galatasaray'ın Dünya Kupası programı belli oldu
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Galatasaray, Dünya Kupası için verilecek arada Antalya'da hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray'ın Dünya Kupası için Süper Lig'e verilecek bölümdeki programı belli oldu.

ANTALYA'DA 2 HAZIRLIK MAÇI

Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılı ekip, 8 Aralık'ta Antalya'nın yolunu tutacak.

11 gün sürecek hazırlık kampı 17 Aralık'ta sona erecek ve Galatasaray bu sürede 2 hazırlık maçı oynayacak.


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