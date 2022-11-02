Son Dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasının hakemini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2022 Çarşamba, 16:51
Son Dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
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Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi yönetecek hakem açıklandı.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligde oynanacak diğer karşılaşmalarda görev yapacak hakemler ise şu şekilde:

Ümraniyespor - Alanyaspor: Ali Şansalan

Kasımpaşa - Ankaragücü: Ümit Öztürk

Giresunspor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka

Gaziantep FK - Kayserispor: Erkan Özdamar

Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen

Trabzonspor - Konyaspor: Zorbay Küçük

Fenerbahçe - Sivasspor: Hüseyin Göçek

Hatayspor - Başakşehir: Suat Arslanboğa


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