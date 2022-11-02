Son Dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasının hakemini duyurdu.
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi yönetecek hakem açıklandı.
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Ligde oynanacak diğer karşılaşmalarda görev yapacak hakemler ise şu şekilde:
Ümraniyespor - Alanyaspor: Ali Şansalan
Kasımpaşa - Ankaragücü: Ümit Öztürk
Giresunspor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka
Gaziantep FK - Kayserispor: Erkan Özdamar
Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen
Trabzonspor - Konyaspor: Zorbay Küçük
Fenerbahçe - Sivasspor: Hüseyin Göçek
Hatayspor - Başakşehir: Suat Arslanboğa
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