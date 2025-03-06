Real Sociedad - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Sociedad - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
06 Mart 2025 Perşembe, 10:48
Real Sociedad - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Real Sociedad - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Imanol Alguacil'in ekibi Manchester United ile karşılaşacak.

Real Sociedad - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL SOCİEDAD - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Real Sociedad - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL SOCİEDAD - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma tabii spor'dan naklen yayımlanacak.

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