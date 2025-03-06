Real Sociedad - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester United, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Imanol Alguacil'in ekibi Manchester United ile karşılaşacak.
REAL SOCİEDAD - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
REAL SOCİEDAD - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma tabii spor'dan naklen yayımlanacak.
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