Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam David Murray: 'Pozisyon penaltıydı'

13 Eylül 2022 Salı, 10:25

Kendi sahasında ağırladığı Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Adam David Murray, karşılaşmayı değerlendirdi.

Valerien Ismael'in kırmızı kart görmesi nedeniyle açıklama yapan Murray, "Kendi hatamızdan bir gol yedik. Büyük maçlarda bu tip hataları yapmamalıyız. Fırsatlar bulduk. Hataların üzerinde duracağız" dedi.

David Murray ayrıca, "Son maçlarda gol konusunda iyiydik ama bugün günümüzde değildik. Kırmızı kart futbolda var. Tartışmalı bir penaltı pozisyonu vardı. Bu tip kararlarda daha net olunması gerektiğini düşünüyorum" sözlerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI

Maç sonu basın toplantısına da katılan ve Başakşehir'e karşı önemli fırsatlar yakaladıklarını belirten Murray, "Çok üzgünüz. Büyük maçlar, büyük hataları kabul etmiyor. Çok fırsat yakaladık ama kullanamadık. Üzgünüz ama yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maçımızda üç puan almayı hedefliyoruz. Bu maça kadar gol atma konusunda sıkıntımız yoktu, sadece bugün günümüzde değildik. Bu tarz maçlarda atamadığınız zaman gol yememek de önemli. Fırsat yakaladık ama bugün maalesef kale önünde iyi değildik. Önceki maçlarda bireysel kalitemiz kilidi açmaya yetti. Kendi hatamızdan yediğimiz bir gol var, bundan dersler çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

Murray, Beşiktaş'ın ilk yarıda penaltı beklediği pozisyon hakkında ise, "Bir penaltı pozisyonu var, penaltı olmalıydı. Hakem, vücut pozisyonunun doğal şekilde olduğunu söyledi ama bence öyle bir durum yok. Futbolcu yerde mücadeleyi kendi tercih ediyor. Tercih sonucunda oluşan bir el durumu söz konusu. Bu vücudun doğal pozisyonu ise kafam karışır. VAR'a bakılmamasını da anlamış değilim. Kurallar kafa karıştırmamalı. Büyük maçlarda, büyük kararlar veriyorsunuz. Herkes büyük efor sarf ediyor, anlık kararlar maçın sonucunu değiştiriyor" değerlendirmesinde bulundu.