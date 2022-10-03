Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! 'Uzun süredir görmemiştim'
"İLK YARIDA FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ DURDURDU"
"Beşiktaş savunma arkasına top atmak zorunda kaldı, 6 kez ofsayta yakalandı. Savunmayı öne çıkarması Fenerbahçe'nin işe yaradı. Ersin 2 tane ilk yarıda iyi top çıkardı. Fenerbahçe ilk yarıda yüzde 10 daha iyi oynayarak Beşiktaş tribünlerinin gürültüsünü durdurdu."
"HAKEM SONRADAN TOPARLANDI"
"Hakemin de çok mutlu olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıda oynatarak oyunu kendine geldiğini hissettim Volkan hocanın. Değişiklikler ve duran anlardan sonra fazlası olmayınca 4 dakikayı yapıştırdı hemen, rahatça maçı yönetti. Hiç bir zaman kötü hakem değildi, yıllarca itilmiş şekilde kenarda bekledi. Evine gidince oh bu maçı da atlattık diyecek. Hakemin kart standartları yanlıştı, sonra toparladı. Fenerbahçe ile x bir takımın maçıyla, Beşiktaş'ın x bir takımla oynadığı maçı yönetmekten daha kolay bir maç oldu bu hakem açısından."
"KAYBEDİLSEYDİ ISMAEL GİDERDİ"
"Alan memnun satan memnun durumu oldu. Fenerbahçe otobüse binecek, kumanyasını yiyecek 1 puan 1 puandır diyip evine dönecek. Kaybetse bence Ismael giderdi. Tedirginlik onda da vardı. Son dakikalarda kazanmayı hesaplamış o belliydi. Aslında oyun için adil bir sonuç oldu. Dağ fare doğurdu da diyebiliriz."
Video Haberler
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
- Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanıştı, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da müzisyen öldürüldü!
- Peker hakkında dikkat çeken iddia
- Haluk Levent isim isim açıkladı
- Sadık Albayrak'ın askıdaki kılıcı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı
- Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı
- Bu manşeti atanlar! Utandınız mı?
- İşte MHP'nin hedefindeki anket
- Özdağ'dan Erdoğan'a sert sözler