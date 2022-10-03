Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! 'Uzun süredir görmemiştim'

"HAKEM SONRADAN TOPARLANDI"

"Hakemin de çok mutlu olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıda oynatarak oyunu kendine geldiğini hissettim Volkan hocanın. Değişiklikler ve duran anlardan sonra fazlası olmayınca 4 dakikayı yapıştırdı hemen, rahatça maçı yönetti. Hiç bir zaman kötü hakem değildi, yıllarca itilmiş şekilde kenarda bekledi. Evine gidince oh bu maçı da atlattık diyecek. Hakemin kart standartları yanlıştı, sonra toparladı. Fenerbahçe ile x bir takımın maçıyla, Beşiktaş'ın x bir takımla oynadığı maçı yönetmekten daha kolay bir maç oldu bu hakem açısından."