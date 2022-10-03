Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! 'Uzun süredir görmemiştim'

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2022 Pazartesi, 09:26
<p>Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Golsüz eşitlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen, TV8,5'ta değerlendirmelerde bulundu.</p> <p><strong>İşte Dilmen'in değerlendirmeleri...</strong></p>

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Golsüz eşitlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen, TV8,5'ta değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dilmen'in değerlendirmeleri...

<p><strong>"EN KÖTÜ DERBİLERDEN"</strong></p> <p>"Bugün program zor biter, son yıllarda gördüğüm en kötü derbilerden biri. Pozisyon fakirliği vardı. Sanki iki takım da beraberlik için oynamış gibiydi. Hakem de aynı şekilde. Espri bir yana, psikolojik faktörler gidişatı etkiledi."</p>

"EN KÖTÜ DERBİLERDEN"

"Bugün program zor biter, son yıllarda gördüğüm en kötü derbilerden biri. Pozisyon fakirliği vardı. Sanki iki takım da beraberlik için oynamış gibiydi. Hakem de aynı şekilde. Espri bir yana, psikolojik faktörler gidişatı etkiledi."

<p><strong>"UZUN SÜREDİR GÖRMEMİŞTİM"</strong></p> <p>"Coşkulu bir Beşiktaş taraftarı vardı maçtan önce, seremoniye kadar. İki haftadır beklenen derbi olmasına rağmen oyun insiyatıfi Fenerbahçe'deydi ama olmadı. Hiç ev sahibinin üstün oynamadığı bir derbi görmedim uzun süredir."</p>

"UZUN SÜREDİR GÖRMEMİŞTİM"

"Coşkulu bir Beşiktaş taraftarı vardı maçtan önce, seremoniye kadar. İki haftadır beklenen derbi olmasına rağmen oyun insiyatıfi Fenerbahçe'deydi ama olmadı. Hiç ev sahibinin üstün oynamadığı bir derbi görmedim uzun süredir."

<p><strong>"HERKES GOLLÜ MAÇ BEKLEDİ"</strong></p> <p>"Fenerbahçe Galatasaray'ı geçen sezon yendi mesela deplasmanda, onda da olmamıştı. Herkesin beklentisi gollü maçtı. Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağını bilmediğimiz için Fenerbahçe açısından tahmin yapamadık. "</p>

"HERKES GOLLÜ MAÇ BEKLEDİ"

"Fenerbahçe Galatasaray'ı geçen sezon yendi mesela deplasmanda, onda da olmamıştı. Herkesin beklentisi gollü maçtı. Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağını bilmediğimiz için Fenerbahçe açısından tahmin yapamadık. "

<p><strong>"İLK YARIDA FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ DURDURDU"</strong></p> <p>"Beşiktaş savunma arkasına top atmak zorunda kaldı, 6 kez ofsayta yakalandı. Savunmayı öne çıkarması Fenerbahçe'nin işe yaradı. Ersin 2 tane ilk yarıda iyi top çıkardı. Fenerbahçe ilk yarıda yüzde 10 daha iyi oynayarak Beşiktaş tribünlerinin gürültüsünü durdurdu."</p>

"İLK YARIDA FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ DURDURDU"

"Beşiktaş savunma arkasına top atmak zorunda kaldı, 6 kez ofsayta yakalandı. Savunmayı öne çıkarması Fenerbahçe'nin işe yaradı. Ersin 2 tane ilk yarıda iyi top çıkardı. Fenerbahçe ilk yarıda yüzde 10 daha iyi oynayarak Beşiktaş tribünlerinin gürültüsünü durdurdu."

<p><strong>"FARKI GHEZZAL YARATTI"</strong></p> <p>"3'er oyuncu değişikliklerinden sonra oyun Fenerbahçe açısından durdu resmen. Beşiktaş'ta da Ghezzal fark yarattı. Alanya maçı 3-1'ken çıktı oyundan 2. haftada. Çok net değiştirdi gidişatı. Yıldız oyuncusuz olmadığını gösterdi bir kez daha. Tribünleri de ayaklandırdı."</p>

"FARKI GHEZZAL YARATTI"

"3'er oyuncu değişikliklerinden sonra oyun Fenerbahçe açısından durdu resmen. Beşiktaş'ta da Ghezzal fark yarattı. Alanya maçı 3-1'ken çıktı oyundan 2. haftada. Çok net değiştirdi gidişatı. Yıldız oyuncusuz olmadığını gösterdi bir kez daha. Tribünleri de ayaklandırdı."

<p><strong>"OSAYI'DE KAPRİS GÖRDÜM"</strong></p> <p>"Osayi'yi sağ beke, Ferdi'yi ileriye aldı Jesus. Osayi'de kapris gördüm. Jesus'un onu uyaracağını düşündüm. Biraz uyuşuklığu oldu uzun süre oynamadığı için."</p>

"OSAYI'DE KAPRİS GÖRDÜM"

"Osayi'yi sağ beke, Ferdi'yi ileriye aldı Jesus. Osayi'de kapris gördüm. Jesus'un onu uyaracağını düşündüm. Biraz uyuşuklığu oldu uzun süre oynamadığı için."

<p><strong>"HAKEM SONRADAN TOPARLANDI"</strong></p> <p>"Hakemin de çok mutlu olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıda oynatarak oyunu kendine geldiğini hissettim Volkan hocanın. Değişiklikler ve duran anlardan sonra fazlası olmayınca 4 dakikayı yapıştırdı hemen, rahatça maçı yönetti. Hiç bir zaman kötü hakem değildi, yıllarca itilmiş şekilde kenarda bekledi. Evine gidince oh bu maçı da atlattık diyecek. Hakemin kart standartları yanlıştı, sonra toparladı. Fenerbahçe ile x bir takımın maçıyla, Beşiktaş'ın x bir takımla oynadığı maçı yönetmekten daha kolay bir maç oldu bu hakem açısından."</p>

"HAKEM SONRADAN TOPARLANDI"

"Hakemin de çok mutlu olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıda oynatarak oyunu kendine geldiğini hissettim Volkan hocanın. Değişiklikler ve duran anlardan sonra fazlası olmayınca 4 dakikayı yapıştırdı hemen, rahatça maçı yönetti. Hiç bir zaman kötü hakem değildi, yıllarca itilmiş şekilde kenarda bekledi. Evine gidince oh bu maçı da atlattık diyecek. Hakemin kart standartları yanlıştı, sonra toparladı. Fenerbahçe ile x bir takımın maçıyla, Beşiktaş'ın x bir takımla oynadığı maçı yönetmekten daha kolay bir maç oldu bu hakem açısından."

<p><strong>"NASIL BEŞİKTAŞ'I YENEMEDİK DİYORLARDIR"</strong></p> <p>"Beşiktaş taraftarının tamamı, Fenerbahçe taraftarının yüzde 90'ı mutsuz ayrıldı maçtan. Biz bu Beşiktaş'ı nasıl yenemedik diyordur Fenerbahçeliler."</p>

"NASIL BEŞİKTAŞ'I YENEMEDİK DİYORLARDIR"

"Beşiktaş taraftarının tamamı, Fenerbahçe taraftarının yüzde 90'ı mutsuz ayrıldı maçtan. Biz bu Beşiktaş'ı nasıl yenemedik diyordur Fenerbahçeliler."

<p><strong>"KAYBEDİLSEYDİ ISMAEL GİDERDİ"</strong></p> <p>"Alan memnun satan memnun durumu oldu. Fenerbahçe otobüse binecek, kumanyasını yiyecek 1 puan 1 puandır diyip evine dönecek. Kaybetse bence Ismael giderdi. Tedirginlik onda da vardı. Son dakikalarda kazanmayı hesaplamış o belliydi. Aslında oyun için adil bir sonuç oldu. Dağ fare doğurdu da diyebiliriz."</p>

"KAYBEDİLSEYDİ ISMAEL GİDERDİ"

"Alan memnun satan memnun durumu oldu. Fenerbahçe otobüse binecek, kumanyasını yiyecek 1 puan 1 puandır diyip evine dönecek. Kaybetse bence Ismael giderdi. Tedirginlik onda da vardı. Son dakikalarda kazanmayı hesaplamış o belliydi. Aslında oyun için adil bir sonuç oldu. Dağ fare doğurdu da diyebiliriz."

<p><strong>"PEREIRA BİLMİYOR"</strong></p> <p>"Pereira da 3-4-3 oynatıyordu. Jorge Jesus ve Vitor Pereira'nın hiçbir yönleri benzemiyor. Bir tek vatandaşlıkları aynı. Vitor Pereira 3-4-3 oynatmasını bilmiyor."</p>

"PEREIRA BİLMİYOR"

"Pereira da 3-4-3 oynatıyordu. Jorge Jesus ve Vitor Pereira'nın hiçbir yönleri benzemiyor. Bir tek vatandaşlıkları aynı. Vitor Pereira 3-4-3 oynatmasını bilmiyor."

rıdvan dilmen fenerbahçe beşiktaş valerien ismael jorge jesus

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler