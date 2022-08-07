Rıdvan Dilmen: "Beşiktaş'a acil 2 transfer şart"

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 09:37
<p>Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk maçında sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi TV 8,5 ekranlarında değerlendirdi.</p> <p>İşte Dilmen'in yorumları...</p>

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk maçında sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi TV 8,5 ekranlarında değerlendirdi.

İşte Dilmen'in yorumları...

<p><strong>"MASUAKU FENA DEĞİL"</strong></p> <p>"Masuaku fena bir oyuncu değil. Beşiktaş orada sıkıntı yaşamaz. Umut Meraş'da var yedekte."</p>

"MASUAKU FENA DEĞİL"

"Masuaku fena bir oyuncu değil. Beşiktaş orada sıkıntı yaşamaz. Umut Meraş'da var yedekte."

<p><strong>"BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI GHEZZAL"</strong></p> <p>"Weghorst gibi oyuncular takımda ikinci bir golcü olmasını gerektirir. Beşiktaş'ın en önemli yıldızı Ghezzal bugün müthiş bir gol attı."</p>

"BEŞİKTAŞ'IN YILDIZI GHEZZAL"

"Weghorst gibi oyuncular takımda ikinci bir golcü olmasını gerektirir. Beşiktaş'ın en önemli yıldızı Ghezzal bugün müthiş bir gol attı."

<p><strong>"MULEKA ALIŞACAKTIR"</strong></p> <p>"Beşiktaş'ta coşku var. Ancak Beşiktaş'ın minimum 1 orta sahaya ve 1 stopere kesinlikle ihtiyacı var. Ön tarafta sıkıntı yok. Muleka da sol kanada alıştıkça katkı verecektir."</p>

"MULEKA ALIŞACAKTIR"

"Beşiktaş'ta coşku var. Ancak Beşiktaş'ın minimum 1 orta sahaya ve 1 stopere kesinlikle ihtiyacı var. Ön tarafta sıkıntı yok. Muleka da sol kanada alıştıkça katkı verecektir."

<p><strong>"BEŞİKTAŞ BU SİSTEMLE DEVAM EDER"</strong></p> <p>"Ismael geçtiğimiz sezon geldiğinde bir sonraki sezona hazırlık yapması için erken geldi. Fakat bir anda hazırlık maçlarının sonuna doğru sistem değişildi. Beşiktaş'ın artık bu sistemle devam edeceğini düşünüyorum."</p>

"BEŞİKTAŞ BU SİSTEMLE DEVAM EDER"

"Ismael geçtiğimiz sezon geldiğinde bir sonraki sezona hazırlık yapması için erken geldi. Fakat bir anda hazırlık maçlarının sonuna doğru sistem değişildi. Beşiktaş'ın artık bu sistemle devam edeceğini düşünüyorum."

<p><strong>"WEGHORST'UN MAÇI DEĞİLDİ"</strong></p> <p>"Uzun boylu stoperler kendilerinden daha uzun olsa dahi uzun forvetlerle oynamak isterler. Valencia, Batshuayi gibi forvetler onlara daha ters gelir. O yüzden bu maç Weghorst'a uygun bir maç değildi."</p>

"WEGHORST'UN MAÇI DEĞİLDİ"

"Uzun boylu stoperler kendilerinden daha uzun olsa dahi uzun forvetlerle oynamak isterler. Valencia, Batshuayi gibi forvetler onlara daha ters gelir. O yüzden bu maç Weghorst'a uygun bir maç değildi."

<p><strong>"BEŞİKTAŞ, WELINTON'U ARAMAZ"</strong></p> <p>"Welinton kötü bir oyuncu değil ancak Beşiktaş seviyesi bir oyuncu da değil. Bugün Beşiktaş halen Welinton'u arıyorsa bu kalitesizlik göstergesidir."</p>

"BEŞİKTAŞ, WELINTON'U ARAMAZ"

"Welinton kötü bir oyuncu değil ancak Beşiktaş seviyesi bir oyuncu da değil. Bugün Beşiktaş halen Welinton'u arıyorsa bu kalitesizlik göstergesidir."

<p><strong>"BU KADRO ŞAMPİYON OLAMAZ"</strong></p> <p>"Beşiktaş'ın bu kadrosu bu yapıyla şampiyonluk yarışında olamaz. Ancak Beşiktaş minimum 2 transfer yapacaktır ve şampiyonluk yarışında olacaktır diye düşünüyorum."</p>

"BU KADRO ŞAMPİYON OLAMAZ"

"Beşiktaş'ın bu kadrosu bu yapıyla şampiyonluk yarışında olamaz. Ancak Beşiktaş minimum 2 transfer yapacaktır ve şampiyonluk yarışında olacaktır diye düşünüyorum."

<p><strong>"SAISS İÇİN ERKEN"</strong></p> <p>"Romain Saiss için kolay değil. Yepyeni bir lige ve takıma geliyorsunuz. Haksızlık yapmak istemiyorum o yüzdem onun hakkında karar vermek için erken."</p>

"SAISS İÇİN ERKEN"

"Romain Saiss için kolay değil. Yepyeni bir lige ve takıma geliyorsunuz. Haksızlık yapmak istemiyorum o yüzdem onun hakkında karar vermek için erken."

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