"WEGHORST'UN MAÇI DEĞİLDİ"

"Uzun boylu stoperler kendilerinden daha uzun olsa dahi uzun forvetlerle oynamak isterler. Valencia, Batshuayi gibi forvetler onlara daha ters gelir. O yüzden bu maç Weghorst'a uygun bir maç değildi."