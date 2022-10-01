UEFA, Galatasaray'ın 117. kuruluş yıl dönümünü kutladı

UEFA, Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Galatasaray'ın kuruluşunun 117. yıl dönümünü kutladı.

AA
01 Ekim 2022 Cumartesi, 14:17
UEFA, Galatasaray'ın 117. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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UEFA, Galatasaray'ın 117. kuruluş yıl dönümünü bir mesajla kutladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "117. doğum günün kutlu olsun Galatasaray" ifadesi kullanıldı.

Mesajda, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında attığı gollerin yer aldığı 3 dakikalık video da yer aldı.

 


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