UEFA, Galatasaray'ın 117. kuruluş yıl dönümünü kutladı
UEFA, Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Galatasaray'ın kuruluşunun 117. yıl dönümünü kutladı.
UEFA, Galatasaray'ın 117. kuruluş yıl dönümünü bir mesajla kutladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "117. doğum günün kutlu olsun Galatasaray" ifadesi kullanıldı.
Mesajda, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında attığı gollerin yer aldığı 3 dakikalık video da yer aldı.
Video Haberler
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanişti, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
En Çok Okunan Haberler
-
- Seçim öncesi 'kaos' uyarısı
- İran Türkiye'ye gazı kesiyor
- 'Millet'in karşısında çaresiz
- Dehşete düşüren ses kaydı...
- Alkollü içkiye zam geldi
- Kritik eşiğin altını gördü!
- İYİ Parti'den kurultay kararı
- MHP'de istifa depremi
- Skandal! Sınavdan önce sorulara bakılmış
- Erdoğan'ın Selvi'ye yönelik 'talimat'ını ti'ye aldı