Rıdvan Dilmen'den Aykut Kocaman - Jorge Jesus karşılaştırması
"LİGİN MANŞETİ KONSANTRASYON"
"Fenerbahçe temkinli Adana Demirspor fazla güvenli. Deplasmanda pas yapabilen bir takım. Bu yılda ikide iki yaptı özgüven getirmiş. Karşısında da Jesus var. İlk iki maçta uygulamadığı bir formatla çıkmış. 3-4-3 gibi oynadı. Adana Demirspor Fenerbahçe'nin sol tarafını değerlendiremedi. Lig'in manşeti konsantrasyon olmalı. Fenerbahçe tamamen konsantrasyon olmuş durumda. Takımların öyle bir bütünlüğü var."
"BU TAKIMA STOPER ŞART!"
"Fenerbahçe'nin çok geniş bir kadrosu var ancak stopere kesinlikle bir hamle yapılmasının şart olduğunu düşünüyorum. Serdar Aziz'i çok severim ama uzun maratonda güvenilebilecek bir oyuncu değil. Forvet diye tutturuluyor Fenerbahçe'de ancak o bölgede 4-5 tane iyi oyuncunuz var, savunmacınız yok. Minimum 1, bana sorarsanız 2 tane stopere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ben olsam yeni gelmesine rağmen Gustavo'yu falan hemen yollarım."
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Gelecek Partisi'nde toplu istifa
- Şort tacizine tepki
- YÖK'ten şeriat üniversitelerine iptal
- AKP'li belediye, polislerle Validebağ'a girdi
- 'Son çağrım, bu sınava girmeyin!'
- Davutoğlu'na 'çarpı' attı, 'halifemiz RTE' dedi
- Canlı yayında tacize uğradı: İzleyiciler fark etti
- Mahkeme 'erişim engeli' kararı aldı
- 'Erdoğan tüm dediklerini yutmak zorunda kaldı'
- Dugina'nın aracına bomba koyan suikastçının görüntüleri!