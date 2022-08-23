Rıdvan Dilmen'den Aykut Kocaman - Jorge Jesus karşılaştırması

"BU TAKIMA STOPER ŞART!"

"Fenerbahçe'nin çok geniş bir kadrosu var ancak stopere kesinlikle bir hamle yapılmasının şart olduğunu düşünüyorum. Serdar Aziz'i çok severim ama uzun maratonda güvenilebilecek bir oyuncu değil. Forvet diye tutturuluyor Fenerbahçe'de ancak o bölgede 4-5 tane iyi oyuncunuz var, savunmacınız yok. Minimum 1, bana sorarsanız 2 tane stopere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ben olsam yeni gelmesine rağmen Gustavo'yu falan hemen yollarım."