Rıdvan Dilmen'den Aykut Kocaman - Jorge Jesus karşılaştırması

23 Ağustos 2022 Salı, 09:40
<p>Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 4-2 yendi. Karşılaşmanın ardından TV8,5'ta yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirdi. </p> <p><strong>İşte Dilmen'in değerlendirmeleri...</strong></p>

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 4-2 yendi. Karşılaşmanın ardından TV8,5'ta yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirdi. 

İşte Dilmen'in değerlendirmeleri...

<p><strong>"LİGİN MANŞETİ KONSANTRASYON"</strong></p> <p>"Fenerbahçe temkinli Adana Demirspor fazla güvenli. Deplasmanda pas yapabilen bir takım. Bu yılda ikide iki yaptı özgüven getirmiş. Karşısında da Jesus var. İlk iki maçta uygulamadığı bir formatla çıkmış. 3-4-3 gibi oynadı. Adana Demirspor Fenerbahçe'nin sol tarafını değerlendiremedi. Lig'in manşeti konsantrasyon olmalı. Fenerbahçe tamamen konsantrasyon olmuş durumda. Takımların öyle bir bütünlüğü var."</p>

"LİGİN MANŞETİ KONSANTRASYON"

"Fenerbahçe temkinli Adana Demirspor fazla güvenli. Deplasmanda pas yapabilen bir takım. Bu yılda ikide iki yaptı özgüven getirmiş. Karşısında da Jesus var. İlk iki maçta uygulamadığı bir formatla çıkmış. 3-4-3 gibi oynadı. Adana Demirspor Fenerbahçe'nin sol tarafını değerlendiremedi. Lig'in manşeti konsantrasyon olmalı. Fenerbahçe tamamen konsantrasyon olmuş durumda. Takımların öyle bir bütünlüğü var."

<p><strong>"FENERBAHÇE BU KADAR POZİSYON VERMEMELİ"</strong></p> <p>"Fenerbahçe, kendi evinde 3-0 öndeyken böyle pozisyonlar yemez. Onyekuru'nun en önemli özelliği savunma arkası koşusu. Ferdi hücuma da katkıda bulunduğu için Onyekuru hep Lemos ile bire bir kaldı."</p>

"FENERBAHÇE BU KADAR POZİSYON VERMEMELİ"

"Fenerbahçe, kendi evinde 3-0 öndeyken böyle pozisyonlar yemez. Onyekuru'nun en önemli özelliği savunma arkası koşusu. Ferdi hücuma da katkıda bulunduğu için Onyekuru hep Lemos ile bire bir kaldı."

<p><strong>"SONUÇ SÜRPRİZ DEĞİL"</strong></p> <p>"Adana Demirspor, hücum hattında savunmaya dönmeyen 4 oyuncuyla oynadı. Bu kadroların ardından 4-2'lik sonuç sürpriz değil."</p>

"SONUÇ SÜRPRİZ DEĞİL"

"Adana Demirspor, hücum hattında savunmaya dönmeyen 4 oyuncuyla oynadı. Bu kadroların ardından 4-2'lik sonuç sürpriz değil."

<p><strong>"HOCA TAKIMI İZLEMEMİŞ"</strong></p> <p>"Jorge Jesus'un 4 ay takımı izlediğini düşünmüyorum. Öyle olsaydı Miha Zajc gibi tamamen oyun sistemine uygun bir futbolcuyu Kiev maçlarında oynatmamak gibi bir hata yapmazdı. Geçen sezonun en iyi oyuncularından biriydi."</p>

"HOCA TAKIMI İZLEMEMİŞ"

"Jorge Jesus'un 4 ay takımı izlediğini düşünmüyorum. Öyle olsaydı Miha Zajc gibi tamamen oyun sistemine uygun bir futbolcuyu Kiev maçlarında oynatmamak gibi bir hata yapmazdı. Geçen sezonun en iyi oyuncularından biriydi."

<p><strong>"BU TAKIMA STOPER ŞART!"</strong></p> <p>"Fenerbahçe'nin çok geniş bir kadrosu var ancak stopere kesinlikle bir hamle yapılmasının şart olduğunu düşünüyorum. Serdar Aziz'i çok severim ama uzun maratonda güvenilebilecek bir oyuncu değil. Forvet diye tutturuluyor Fenerbahçe'de ancak o bölgede 4-5 tane iyi oyuncunuz var, savunmacınız yok. Minimum 1, bana sorarsanız 2 tane stopere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ben olsam yeni gelmesine rağmen Gustavo'yu falan hemen yollarım."</p>

"BU TAKIMA STOPER ŞART!"

"Fenerbahçe'nin çok geniş bir kadrosu var ancak stopere kesinlikle bir hamle yapılmasının şart olduğunu düşünüyorum. Serdar Aziz'i çok severim ama uzun maratonda güvenilebilecek bir oyuncu değil. Forvet diye tutturuluyor Fenerbahçe'de ancak o bölgede 4-5 tane iyi oyuncunuz var, savunmacınız yok. Minimum 1, bana sorarsanız 2 tane stopere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ben olsam yeni gelmesine rağmen Gustavo'yu falan hemen yollarım."

<p><strong>KOCAMAN - JESUS KARŞILAŞTIRMASI</strong></p> <p>"Şu kadro Aykut Kocaman'ın elinde olsa stoper alın demem ancak hocanız Jorge Jesus, bu oyun iyi stoper gerektirir. Aykut Kocaman da dünya çapında bir teknik direktördür ancak farklı bir şey oynatır."</p>

KOCAMAN - JESUS KARŞILAŞTIRMASI

"Şu kadro Aykut Kocaman'ın elinde olsa stoper alın demem ancak hocanız Jorge Jesus, bu oyun iyi stoper gerektirir. Aykut Kocaman da dünya çapında bir teknik direktördür ancak farklı bir şey oynatır."

aykut kocaman jorge jesus fenerbahçe rıdvan dilmen

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler