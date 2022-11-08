Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Jorge Jesus ile ilgili kehanet

"JESUS EN YORGUN KİŞİ"

"Trabzonspor da aynı şekilde dinlenmeye ihtiyacı var. Jesus Fenerbahçe maçında 1 rotasyonla oynadı. Bugün Sivas'a karşı da 3 oyuncu değişik oynattı sadece. Araya son 7 güne girildiği için Fenerbahçe sonuna kadar gideyim istediler sanırım. Bence en yorgun olan Szalai, Altay özellikle mental olarak ve rotasyonlar da olduğu için Jesus'un en yorgun olan kişi olduğunu düşünüyorum takımdaki. Teknik direktörlerin zihinsel yorgunluğu çok yorar insanı. Bir teknik direktör düşünün 24 maçı sığdırmanız lazım 7 Kasım'a kadar. Bundan önce de 1200 tane maça çıkmış bir hoca. Lig, kupalar, Avrupa maçları. Milli takım aralarındaki yüklemeler, Polonya'dan dönüp 3 gün sonra maça çıkıyorsunuz, kuşkusuz takımı yöneten Jesus'tur en yorgun olan."