Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken yorum: 'Buraya yatmaya gelmemiş'

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:19
<p>Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.</p>

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

<p>"Galibiyete yakın olan taraf kuşkusuz Galatasaray'dı. 3-4 tane net fırsat kaçırdılar. Gomis'in aldığı süre ve yaptığı etkiye bakarsak çok faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Okan Buruk, gelecek hafta Gomis ile başlayacaktır."</p>

"Galibiyete yakın olan taraf kuşkusuz Galatasaray'dı. 3-4 tane net fırsat kaçırdılar. Gomis'in aldığı süre ve yaptığı etkiye bakarsak çok faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Okan Buruk, gelecek hafta Gomis ile başlayacaktır."

<p>"Lucas Torreira'nın sakatlandığı dakika ile oyundan çıkışı arasında 3-4 dakika var, sahada kalmak istedi yani. Mertens de aynı şekilde her şeyini verdi sahada. Bu oyuncuların buraya 'yatmaya' gelmediği belli."</p>

"Lucas Torreira'nın sakatlandığı dakika ile oyundan çıkışı arasında 3-4 dakika var, sahada kalmak istedi yani. Mertens de aynı şekilde her şeyini verdi sahada. Bu oyuncuların buraya 'yatmaya' gelmediği belli."

<p>"Taha Tepe, Türkiye Kupası'nda bile oynatılmamış bir kaleci. İlk pozisyonda Mertens'in şutunu kurtardıktan sonra kendisine çok güvenmeye başladı. Onun yerine kendinizi koyun, bütün gece uyuyamamıştır."</p>

"Taha Tepe, Türkiye Kupası'nda bile oynatılmamış bir kaleci. İlk pozisyonda Mertens'in şutunu kurtardıktan sonra kendisine çok güvenmeye başladı. Onun yerine kendinizi koyun, bütün gece uyuyamamıştır."

<p>"Geçen sezon Galatasaray gelişime açık oyuncularla bir plan yapmıştı. Bu sezon tecrübeli oyuncularla takımı geliştirme yoluna gittiler."</p>

"Geçen sezon Galatasaray gelişime açık oyuncularla bir plan yapmıştı. Bu sezon tecrübeli oyuncularla takımı geliştirme yoluna gittiler."

<p>"Trabzonspor'un direkt ilk 11'inden 6 isim sahada yokken bu sonuçtan Abdullah Avcı mutsuz değildir. Bu kadar pozisyon harcanmışken mutsuz olan Okan Buruk'tur."</p>

"Trabzonspor'un direkt ilk 11'inden 6 isim sahada yokken bu sonuçtan Abdullah Avcı mutsuz değildir. Bu kadar pozisyon harcanmışken mutsuz olan Okan Buruk'tur."

<p>"Galatasaray, bu hafta oynadığı oyunla taraftarlarına umut vermiştir. Önümüzdeki hafta stadyumda yine 50 bin kişi olur."</p>

"Galatasaray, bu hafta oynadığı oyunla taraftarlarına umut vermiştir. Önümüzdeki hafta stadyumda yine 50 bin kişi olur."

<p>"Gbamin oyuna ilk girdiği 5 dakikada 'Trabzonspor müthiş bir oyuncu almış' dedim. Ancak daha sonra fizik olarak hiç hazır olmadığını gördüm. Sezonu Everton ile açmış olabilir ancak onun da zamana ihityacı var, bu belli."</p>

"Gbamin oyuna ilk girdiği 5 dakikada 'Trabzonspor müthiş bir oyuncu almış' dedim. Ancak daha sonra fizik olarak hiç hazır olmadığını gördüm. Sezonu Everton ile açmış olabilir ancak onun da zamana ihityacı var, bu belli."

<p>"Galatasaray'ın geçen sezona göre daha hazır durmasının sebebi, orta saha üçlüsü. Oliveira Roma'dan, Torreira Fiorentina'dan, Mertens Napoli'den gelmiş. İtalya Ligi bizim ligimizden çok üstün bir lig. Kanat oyuncularının da daha iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle Yunus'un şu an yüzde 50 ile oynadığını düşünüyorum."</p>

"Galatasaray'ın geçen sezona göre daha hazır durmasının sebebi, orta saha üçlüsü. Oliveira Roma'dan, Torreira Fiorentina'dan, Mertens Napoli'den gelmiş. İtalya Ligi bizim ligimizden çok üstün bir lig. Kanat oyuncularının da daha iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle Yunus'un şu an yüzde 50 ile oynadığını düşünüyorum."

<p>"Kerem Aktürkoğlu çalımları ile değil attığı goller ile var olan bir oyuncu. Bazen karar problemleri ve koordinasyon problemleri yaşayan bir oyuncu. Şu ana kadar kaçırdığı golleri atsa kimse ağzını açmazdı. Kerem yine aynı Kerem, sadece gol atamıyor şu anda."</p>

"Kerem Aktürkoğlu çalımları ile değil attığı goller ile var olan bir oyuncu. Bazen karar problemleri ve koordinasyon problemleri yaşayan bir oyuncu. Şu ana kadar kaçırdığı golleri atsa kimse ağzını açmazdı. Kerem yine aynı Kerem, sadece gol atamıyor şu anda."

<p>"Sacha Boey daha genç bir oyuncu, geçtiğimiz yıl ki oyununu göz önüne almayın. Patlama yapmama ihtimali yok bence, atletizm olarak çok iyi seviyede olduğunu düşünüyorum."</p>

"Sacha Boey daha genç bir oyuncu, geçtiğimiz yıl ki oyununu göz önüne almayın. Patlama yapmama ihtimali yok bence, atletizm olarak çok iyi seviyede olduğunu düşünüyorum."

<p>"Yunus'un da eksikleri var. Ancak Kerem ile aynı şeyleri söyleyemem onun için. Adana Demirspor'da yani bir Anadolu kulübünde öne çıkmak daha zordur."</p>

"Yunus'un da eksikleri var. Ancak Kerem ile aynı şeyleri söyleyemem onun için. Adana Demirspor'da yani bir Anadolu kulübünde öne çıkmak daha zordur."

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