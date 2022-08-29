Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken yorum: 'Buraya yatmaya gelmemiş'

"Kerem Aktürkoğlu çalımları ile değil attığı goller ile var olan bir oyuncu. Bazen karar problemleri ve koordinasyon problemleri yaşayan bir oyuncu. Şu ana kadar kaçırdığı golleri atsa kimse ağzını açmazdı. Kerem yine aynı Kerem, sadece gol atamıyor şu anda."