Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken yorum: 'Buraya yatmaya gelmemiş'
"Galatasaray'ın geçen sezona göre daha hazır durmasının sebebi, orta saha üçlüsü. Oliveira Roma'dan, Torreira Fiorentina'dan, Mertens Napoli'den gelmiş. İtalya Ligi bizim ligimizden çok üstün bir lig. Kanat oyuncularının da daha iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle Yunus'un şu an yüzde 50 ile oynadığını düşünüyorum."
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