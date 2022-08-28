Galatasaray'ın Mauro Icardi planı belli oldu!

Yönetimin, yapılan görüşmelerde Icardi’nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara’yı da ikna ettiği bildirildi. Mauro Icardi’nin transferi konusunda TNT Arjantin’e konuşan Wanda Nara, “Mauro’ya tavsiyede bulunabilir, ona fikir verebilirim. Ancak önünde sonunda transfer için karar verecek kişi Mauro’dur. PSG’den ayrılıp ayrılmama kararı Mauro’ya ait olacak” dedi. TNT, oyuncunun kariyerine Sevilla ya da Galatasaray’da devam edebileceğini duyurdu.