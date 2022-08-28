Galatasaray'ın Mauro Icardi planı belli oldu!
Fanatik’in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa’da 1 Eylül’de sona erecek transfer dönemine sayılı günler kala işi ağırdan alıp pencere kapandığında PSG’yi istediği şartları kabul etmeye zorlamayı amaçlıyor. Aslan, Türkiye’de 8 Eylül’de bitecek olan transfer döneminin avantajını böyle kullanmak istiyor.
Yönetimin, yapılan görüşmelerde Icardi’nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara’yı da ikna ettiği bildirildi. Mauro Icardi’nin transferi konusunda TNT Arjantin’e konuşan Wanda Nara, “Mauro’ya tavsiyede bulunabilir, ona fikir verebilirim. Ancak önünde sonunda transfer için karar verecek kişi Mauro’dur. PSG’den ayrılıp ayrılmama kararı Mauro’ya ait olacak” dedi. TNT, oyuncunun kariyerine Sevilla ya da Galatasaray’da devam edebileceğini duyurdu.
Sarı-kırmızılılar, Icardi’ye ek olarak Evander ve Jason Denayer transferleri için de çalışmalarda bulunuyor. Yönetimin, takımdan yaşanacak ayrılıklar için 2 futbolcuyu da beklettiği kaydedildi. Avrupa’dan ve Türkiye’den teklifler alan futbolcuların, Aslan’dan gelecek habere göre kariyerlerini şekillendirmeye hazırlandığı ifade edildi.
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