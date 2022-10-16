Beşiktaş - Trabzonspor maçının 10 şifresi!

EN AZ ŞUT ÇEKTİREN - EN ÇOK ŞUT ÇEKEN

Bu sezon Süper Lig'de kalesine en az isabetli şut gelen takım Beşiktaş (18) ancak rakiplerinin isabetli şutları en yüksek yüzdeyle gole dönüşen ekip de yine siyah-beyazlılar (%56; 10/18). Aynı süreçte en fazla şut çeken takım olan Trabzonspor (158), bu şutların sadece %8'inde fileleri bulabildi (13/158).