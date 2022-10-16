Beşiktaş - Trabzonspor maçının 10 şifresi!
Beşiktaş ile Trabzonspor'un bu akşam TSİ 20:00'de Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacağı dev maç öncesi beIN Sports'a göre dikkatleri çeken istatistikler ortaya çıktı.
DERBİDE SON 8 MAÇ
Trabzonspor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Beşiktaş (3B 4M), tek galibiyetini Eylül 2020'de deplasmanda aldı (3-1).
TARİHİ İLK YAŞANABİLİR
Beşiktaş'a konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, bu rekabet tarihinde üst üste üç dış saha galibiyeti alamadı. Bordo-mavili ekibi çalıştıran Abdullah Avcı, Süper Lig tarihinde Gündüz Kılıç'ın (1963-1965 arasında) ardından Beşiktaş deplasmanında üst üste üç galibiyet alan ikinci teknik direktör olmak istiyor.
DOLMABAHÇE'DE SON 5 MAÇ
Trabzonspor'u Vodafone Park'ta konuk ettiği ilk Süper Lig maçını 2-1 kazanan Beşiktaş (Kasım 2016), daha sonraki beş karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı (3B 2M). Siyah-beyazlıları yeni stadyumunda Karadeniz ekibinden daha fazla mağlup eden bir takım bulunmuyor (2M; Antalyaspor ve Sivasspor ile eşit).
BU SEZON DEPLASMANDA ZORLANIYOR
Deplasmanda oynadığı son altı Süper Lig maçının üçünü kaybeden Trabzonspor (3G), Abdullah Avcı yönetiminde daha önceki 34 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısını geride bıraktı (19G 13B 2M).
EN SON 9 YIL ÖNCE
Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçında gol atamayan Beşiktaş (1B 1M), en son Eylül-Kasım 2013 arasındaki süreçte üst üste üç iç saha karşılaşmasını boş geçti.
AVCI'NIN İSTANBUL KARNESİ
Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarına konuk olduğu 13 Süper Lig maçının 10'unu kazanan Trabzonspor (2B 1M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 50 ziyaretinde alırken (10G 21B 19M) bu karşılaşmalara toplam 12 farklı teknik direktörle çıktı.
"SON ŞAMPİYONLAR"
Süper Lig'in "son şampiyonu" unvanına sahip takımları konuk ettiği son dört maçı kazanan Beşiktaş, lig tarihinde bu şekilde üst üste beş iç saha galibiyeti alan ilk takım olmak için sahaya çıkıyor.
EN AZ ŞUT ÇEKTİREN - EN ÇOK ŞUT ÇEKEN
Bu sezon Süper Lig'de kalesine en az isabetli şut gelen takım Beşiktaş (18) ancak rakiplerinin isabetli şutları en yüksek yüzdeyle gole dönüşen ekip de yine siyah-beyazlılar (%56; 10/18). Aynı süreçte en fazla şut çeken takım olan Trabzonspor (158), bu şutların sadece %8'inde fileleri bulabildi (13/158).
İLK YARILAR
Süper Lig'in ilk dokuz haftasında maçların ilk yarılarında en fazla gol atan iki takımdan biri Beşiktaş (13; Fenerbahçe ile eşit). Aynı süreçte karşılaşmaların ilk 15 dakikalarında en fazla gol yiyen takım Trabzonspor (4).
ORGANİZASYON
Bu sezon Süper Lig'de en fazla organize hücum geliştiren takım Trabzonspor (27); bu süreçte rakiplerine en az organize hücum fırsatı tanıyan iki ekipten biri ise Beşiktaş (6; diğeri İstanbulspor).
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