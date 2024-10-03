Rigas Skola - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Rigas Skola ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Viktors Morozs'un ekibi Rigas Skola ile karşı karşıya gelecek.
RİGAS FS - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Daugava Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
RİGAS FS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Slovak hakem Filip Glova'nın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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