Rigas Skola - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Rigas Skola - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Rigas Skola ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2024 Perşembe, 09:40
Rigas Skola - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor.

Rigas Skola - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Viktors Morozs'un ekibi Rigas Skola ile karşı karşıya gelecek.

Rigas Skola - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

RİGAS FS - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Daugava Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

Rigas Skola - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

RİGAS FS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovak hakem Filip Glova'nın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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