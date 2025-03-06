Roma - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Roma, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Claudio Ranieri yönetimindeki Roma, sahasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşılaşacak.
ROMA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ROMA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?
İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği karşılaşma tabii spor'dan naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 gündür kayıptı: Ece Gürel sağ olarak bulundu!
- Başarır, kadın soyisimlerine dikkat çekti
- Cahit Berkay'dan tepki: Cenazede büyük saygısızlık!
- Oruçsuza öğle yemeği yok!
- İşte 'diploma' tartışmalarına nokta koyacak veri!
- Esad'ı çikolata reklamında oynattılar
- ‘Hodri meydan ulan yalancı müptezel!’
- Özgür Özel’e ‘Adnan Beker’ yanıtı
- Yeni 'Suriye' iddiası
- İşte katledilen 'Narin'in son isteği