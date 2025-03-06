Roma - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Roma - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Roma, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
06 Mart 2025 Perşembe, 11:08
Roma - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Roma - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Claudio Ranieri yönetimindeki Roma, sahasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşılaşacak.

Roma - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ROMA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Roma - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ROMA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği karşılaşma tabii spor'dan naklen yayımlanacak.

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