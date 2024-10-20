Roma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Roma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında deplasmanda Zeki Çelik'in takımı Roma ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2024 Pazar, 13:16
Roma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da 8. hafta heyecanı yaşanıyor.

Roma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Ivan Juric'in ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.

Roma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ROMA - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

Roma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ROMA - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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