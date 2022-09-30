Rumen menajer Giovanni Becali: 'Fatih Terim sözüme güvenirdi'

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2022 Cuma, 15:49
<p>Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer edilen <strong>Alexandru Cicaldau </strong>ve <strong>Olimpiu Morutan</strong>'ın menajeri Giovanni Becali, iki futbolcunun sarı-kırmızılılara satılması hakkında dikkati çeken ifadeler kullandı. Becali Galatasaray'da beklentilerin altında kalan futbolcuların yaklaşık 12 milyon Euro karşılığında satışını başarı olarak tanımladı.</p>

Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer edilen Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın menajeri Giovanni Becali, iki futbolcunun sarı-kırmızılılara satılması hakkında dikkati çeken ifadeler kullandı. Becali Galatasaray'da beklentilerin altında kalan futbolcuların yaklaşık 12 milyon Euro karşılığında satışını başarı olarak tanımladı.

<p><strong>TRANSFER BAŞARISI OLARAK ANLATTI</strong></p> <p>70 yaşındaki Becali, Dennis Man'ın Parma'ya 13 milyon Euro, Cicaldau ve Morutan'ın da Galatasaray'a 12 milyon Euro karşılığında transfer olmasında büyük rol oynadı. Ayrıca Becali, Valentin Mihaila'nın satışı için ise 8.5 milyon Euro’ya kulüpleri ikna etti.</p>

TRANSFER BAŞARISI OLARAK ANLATTI

70 yaşındaki Becali, Dennis Man'ın Parma'ya 13 milyon Euro, Cicaldau ve Morutan'ın da Galatasaray'a 12 milyon Euro karşılığında transfer olmasında büyük rol oynadı. Ayrıca Becali, Valentin Mihaila'nın satışı için ise 8.5 milyon Euro’ya kulüpleri ikna etti.

<p><strong>"TERİM'İN GÖNDERİLDİĞİNİ GÖRDÜM"</strong></p> <p>Becali katıldığı televizyon programında, "<strong>Avrupa'daki scoutlar ve spor direktörleri aynı değerde bir Hollandalı futbolcu ile Rumen bir futbolcu arasında seçim yapmak zorunda kaldığında hep bizim oyuncuları tercih ediyor. Maalesef oyuncularım maddi olarak çok değerli değil. Galatasaray sportif direktörünün kendisine ilettiklerine ve sözüme güvenen Fatih Terim'in gönderildiğini gördüm. Onlara sadece 2 oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında satmıştım</strong>" dedi.</p>

"TERİM'İN GÖNDERİLDİĞİNİ GÖRDÜM"

Becali katıldığı televizyon programında, "Avrupa'daki scoutlar ve spor direktörleri aynı değerde bir Hollandalı futbolcu ile Rumen bir futbolcu arasında seçim yapmak zorunda kaldığında hep bizim oyuncuları tercih ediyor. Maalesef oyuncularım maddi olarak çok değerli değil. Galatasaray sportif direktörünün kendisine ilettiklerine ve sözüme güvenen Fatih Terim'in gönderildiğini gördüm. Onlara sadece 2 oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında satmıştım" dedi.

<p><strong>"6-7 MİLYON EURO'YA OYUNCU ALMIYORLAR"</strong></p> <p>Ayrıca Becali, "<strong>Galatasaray normalde 6-7 milyon Euro karşılığında oyuncu almıyor. Bir oyuncu alıyorlar ve ona 4 milyon Euro maaş veriyorlar. Tıpkı Icardi örneğinde olduğu gibi</strong>" açıklamasını yaptı.</p>

"6-7 MİLYON EURO'YA OYUNCU ALMIYORLAR"

Ayrıca Becali, "Galatasaray normalde 6-7 milyon Euro karşılığında oyuncu almıyor. Bir oyuncu alıyorlar ve ona 4 milyon Euro maaş veriyorlar. Tıpkı Icardi örneğinde olduğu gibi" açıklamasını yaptı.

<p><strong>İLK OLARAK CICALDAU GELDİ</strong></p> <p>Hatırlanacağı üzere Galatasaray, Burak Elmas yönetimi ve Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde transferler yaparken öncelikle Cicaldau kadroya dahil edilmişti. Futbolcu için 6.5 milyon Euro bonservis ödenmiş ve Cicaldau ile 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Galatasaray'da 2020-21 sezonunda 40 maçta 5 gol 3 asist üreten Cicaldau, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El-İttihad Kalba'ya sezon sonuna kadar kiralanmıştı. Futbolcunun ücretlerini El-İttihad Kalba'nın ödeyeceği bildirilmişti.</p>

İLK OLARAK CICALDAU GELDİ

Hatırlanacağı üzere Galatasaray, Burak Elmas yönetimi ve Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde transferler yaparken öncelikle Cicaldau kadroya dahil edilmişti. Futbolcu için 6.5 milyon Euro bonservis ödenmiş ve Cicaldau ile 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Galatasaray'da 2020-21 sezonunda 40 maçta 5 gol 3 asist üreten Cicaldau, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El-İttihad Kalba'ya sezon sonuna kadar kiralanmıştı. Futbolcunun ücretlerini El-İttihad Kalba'nın ödeyeceği bildirilmişti.

<p><strong>MORUTAN DA GELDİ AMA...</strong></p> <p>Fatih Terim'in beğendiğini söylediği isimler arasında yer alan Morutan da uzun uğraşlar sonunda sarı-kırmızılı takıma katılmıştı. Yapılan açıklamada Olimpiu Morutan ile de 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncu için 3.5 milyon Euro ödeneceği ifade edilmişti. İki futbolcunun maliyetiyle ilgili olarak çeşitli tartışmalar yaşanmış ve Galatasaray futbolcuların maliyetlerinin resmi olarak açıklandığı gibi olduğunu duyurmuştu.</p>

MORUTAN DA GELDİ AMA...

Fatih Terim'in beğendiğini söylediği isimler arasında yer alan Morutan da uzun uğraşlar sonunda sarı-kırmızılı takıma katılmıştı. Yapılan açıklamada Olimpiu Morutan ile de 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncu için 3.5 milyon Euro ödeneceği ifade edilmişti. İki futbolcunun maliyetiyle ilgili olarak çeşitli tartışmalar yaşanmış ve Galatasaray futbolcuların maliyetlerinin resmi olarak açıklandığı gibi olduğunu duyurmuştu.

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