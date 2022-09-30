Rumen menajer Giovanni Becali: 'Fatih Terim sözüme güvenirdi'

"TERİM'İN GÖNDERİLDİĞİNİ GÖRDÜM"

Becali katıldığı televizyon programında, "Avrupa'daki scoutlar ve spor direktörleri aynı değerde bir Hollandalı futbolcu ile Rumen bir futbolcu arasında seçim yapmak zorunda kaldığında hep bizim oyuncuları tercih ediyor. Maalesef oyuncularım maddi olarak çok değerli değil. Galatasaray sportif direktörünün kendisine ilettiklerine ve sözüme güvenen Fatih Terim'in gönderildiğini gördüm. Onlara sadece 2 oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında satmıştım" dedi.