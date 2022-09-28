Sahaya giren taraftar Messi'ye korku dolu anlar yaşattı
Hazırlık maçında yıldız futbolcu Lionel Messi'nin formasını giydiği Arjantin Milli Takımı Jamaika ile karşılaştı. Mücadeleden galip ayrılan taraf 3-0'lık skorla Arjantin oldu.
Arjantin Jamaika'yı 3-0'la geçerken sonradan oyuna dahil olan dünyaca ünla yıldız Lionel Messi iki gol atarak maça damga vurdu.
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