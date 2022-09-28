Sahaya giren taraftar Messi'ye korku dolu anlar yaşattı

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2022 Çarşamba, 12:01
<p>Hazırlık maçında yıldız futbolcu Lionel Messi'nin formasını giydiği Arjantin Milli Takımı Jamaika ile karşılaştı. Mücadeleden galip ayrılan taraf 3-0'lık skorla Arjantin oldu.</p> <p>Arjantin Jamaika'yı 3-0'la geçerken sonradan oyuna dahil olan dünyaca ünla yıldız Lionel Messi iki gol atarak maça damga vurdu.</p>

Hazırlık maçında yıldız futbolcu Lionel Messi'nin formasını giydiği Arjantin Milli Takımı Jamaika ile karşılaştı. Mücadeleden galip ayrılan taraf 3-0'lık skorla Arjantin oldu.

Arjantin Jamaika'yı 3-0'la geçerken sonradan oyuna dahil olan dünyaca ünla yıldız Lionel Messi iki gol atarak maça damga vurdu.

<p><strong>2 DAKİKADA 2 GOL</strong></p> <p>Arjantin'in ev sahipliğinde oynanan maçta ilk golü Julian Alvarez kaydetti. Maçın yıldızı olan Messi ise 56. dakikada Lautaro Martinez'in yerine 56. dakika oyuna dahil oldu. Messi 87 ve 89. dakikalarda iki gol birden atarak skoru 3-0'a taşıdı.</p>

2 DAKİKADA 2 GOL

Arjantin'in ev sahipliğinde oynanan maçta ilk golü Julian Alvarez kaydetti. Maçın yıldızı olan Messi ise 56. dakikada Lautaro Martinez'in yerine 56. dakika oyuna dahil oldu. Messi 87 ve 89. dakikalarda iki gol birden atarak skoru 3-0'a taşıdı.

<p><strong>TARAFTAR SAHAYA GİRDİ</strong></p> <p>Arjantin - Jamaika mücadelesi 3 kez sahaya giren taraftarlar nedeniyle durdu. Sahaya giren taraftarlar Messi ile fotoğraf çektirmek istedi. Güvenlik güçleri zaman zaman zor anlar yaşadı.</p> <p>Taraftarın elinde kalem ile gelmesi dikkat çekti.</p>

TARAFTAR SAHAYA GİRDİ

Arjantin - Jamaika mücadelesi 3 kez sahaya giren taraftarlar nedeniyle durdu. Sahaya giren taraftarlar Messi ile fotoğraf çektirmek istedi. Güvenlik güçleri zaman zaman zor anlar yaşadı.

Taraftarın elinde kalem ile gelmesi dikkat çekti.

<p>Arjantinli yıldızın sahaya giren taraftarla yüz yüze geldiği anlar kameralara yansıdı. Güvenlik güçlerinin sahaya girenleri durdurmakta yetersiz kaldığı görüldü.</p>

Arjantinli yıldızın sahaya giren taraftarla yüz yüze geldiği anlar kameralara yansıdı. Güvenlik güçlerinin sahaya girenleri durdurmakta yetersiz kaldığı görüldü.

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