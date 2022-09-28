Sahaya giren taraftar Messi'ye korku dolu anlar yaşattı

2 DAKİKADA 2 GOL

Arjantin'in ev sahipliğinde oynanan maçta ilk golü Julian Alvarez kaydetti. Maçın yıldızı olan Messi ise 56. dakikada Lautaro Martinez'in yerine 56. dakika oyuna dahil oldu. Messi 87 ve 89. dakikalarda iki gol birden atarak skoru 3-0'a taşıdı.