Nuri Şahin için kritik süreç: Görevde kalması için iki şart!
Borussia Dortmund'daki istikrarsız gidişat teknik direktör Nuri Şahin'in kritik bir dönemden geçmesi sebep oluyor. Alman kulübünün idarecilerinin, Nuri Şahin'in görevine devam etmesi için iki kriteri baz aldığı iddia edildi.
Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, büyük umutlarla başladığı sezonda istikrarsız gidişatını sürdürüyor.
Alman takımı, sahasında oynadığı maçlarda başarılı sonuçlara ulaşsa da deplasmanda aldığı üst üste 6 mağlubiyetle eleştirilere maruz kalmaya devam ediyor.
Son olarak Bundesliga'da geçtiğimiz cumartesi günü Mainz'a konuk olan ve sahadan 3-1 yenik ayrılan Dortmund'da, Nuri Şahin'in geleceği de tartışma konusu haline geldi.
NTV Spor'un Bild'den aktardığı habere göre; Alman kulübünün idarecileri, Türk teknik adam için kısa vadede olumsuz bir karar almak istemiyor.
GÖREVDE KALMASI 2 ŞARTA BAĞLI
Haberde Dortmund yönetiminin, Şahin'in görevini sürdürmesini iki şarta bağladığı ifade edildi.
İlk olarak sarı siyahlı takımın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak için Bundesliga'da ilk 4'te yer alması gerekiyor.
İkinci şart da yine Devler Ligi'yle ilgili. Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan son 16 turuna kalacak olan ilk 8 takım içinde yer alırsa Nuri Şahin görevine devam edebilecek.
Alman takımı bu şartları gerçekleştirmeye şimdilik çok uzak görünmüyor. Bundesliga'da 7. sırada bulunan Dortmund, 4. basamaktaki Leverkusen'in sadece 1 puan gerisinde yer alıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 puanı bulunan sarı siyahlılar 7. sırada yer alıyor.
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