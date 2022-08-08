Sergen Yalçın'dan Wout Weghorst yorumu

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:29
<p>Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmanın son dakikasında bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ghezzal'ın golünde asisti yeni golcü Wout Weghorst yaptı.</p> <p>Türk futbolunun efsane isimleri <strong>Hürriyet'</strong>ten <strong>İsmail Er</strong>'e Hollandalı golcüyü değerlendirdi.</p> <p><strong>İşte o yorumlar...</strong></p>

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmanın son dakikasında bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ghezzal'ın golünde asisti yeni golcü Wout Weghorst yaptı.

Türk futbolunun efsane isimleri Hürriyet'ten İsmail Er'e Hollandalı golcüyü değerlendirdi.

İşte o yorumlar...

<p><strong>SERGEN YALÇIN: PAS DESTEĞi ŞART, İYİ VE KARAKTERLİ BiR OYUNCU</strong></p> <p>"Çok iyi, karakterli oyuncu. Pas desteği şart. Koşmadık alan bırakmadı. Sahayı kontrol eden oyuncuyu severim. Tam bir takım oyuncusu."</p>

SERGEN YALÇIN: PAS DESTEĞi ŞART, İYİ VE KARAKTERLİ BiR OYUNCU

"Çok iyi, karakterli oyuncu. Pas desteği şart. Koşmadık alan bırakmadı. Sahayı kontrol eden oyuncuyu severim. Tam bir takım oyuncusu."

<p><strong>ALİ GÜLTİKEN: EĞER ÇEVRESİ İLE UYUM BULURSA ÇOK GOL ATAR</strong></p> <p>"Çok iyi oyuncu. Top nerede olursa olsun kaleye göre hazırlıyor. Fiziki olarak çok iyi durumda. Çevresiyle uyum yakalarsa çok gol atar."</p>

ALİ GÜLTİKEN: EĞER ÇEVRESİ İLE UYUM BULURSA ÇOK GOL ATAR

"Çok iyi oyuncu. Top nerede olursa olsun kaleye göre hazırlıyor. Fiziki olarak çok iyi durumda. Çevresiyle uyum yakalarsa çok gol atar."

<p><strong>SAFFET SANCAKLI: İYİ BİR ADAM VE TAKIM OYUNCUSU OLMASI ÖNEMLİ</strong></p> <p>"Takıma faydalı bir oyuncu. Forvette çok golünün dışında da iyi adam. Pivot santrfor gibi oynuyor. Etrafında gol yapabilecek destekçi şart. Takım oyuncusu olması önemli. Golden sonraki sevinci güzel. Ghezzal’ı alkışlaması önemli."</p>

SAFFET SANCAKLI: İYİ BİR ADAM VE TAKIM OYUNCUSU OLMASI ÖNEMLİ

"Takıma faydalı bir oyuncu. Forvette çok golünün dışında da iyi adam. Pivot santrfor gibi oynuyor. Etrafında gol yapabilecek destekçi şart. Takım oyuncusu olması önemli. Golden sonraki sevinci güzel. Ghezzal’ı alkışlaması önemli."

<p><strong>ZAFER TÜZÜN: BESLENMEZSE KİM GELİRSE GELSİN GOL ATMASI ZOR</strong></p> <p>"Teknik direktör gol sorununu çözer. Golcü pasla beslenmeli. Sağ ve sol kanatlardan pas gelmez ve kontratak başlamazsa Weghorst değil kim gelirse gelsin gol atması zor. Uyanık golcülerden biri. Gol atamadı ama attırdı. Müthiş fiziği var."</p>

ZAFER TÜZÜN: BESLENMEZSE KİM GELİRSE GELSİN GOL ATMASI ZOR

"Teknik direktör gol sorununu çözer. Golcü pasla beslenmeli. Sağ ve sol kanatlardan pas gelmez ve kontratak başlamazsa Weghorst değil kim gelirse gelsin gol atması zor. Uyanık golcülerden biri. Gol atamadı ama attırdı. Müthiş fiziği var."

<p><strong>CELİL SAĞIR: KANATLAR DESTEK VERİRSE COŞAR</strong></p> <p>"Uzun zamandan bu yana Beşiktaş’a gelmiş en yararlı forvet. İnanılmaz servis yaratacak futbolcuların başında geliyor. Sahada basmadık yer bırakmadı. Kanatlar destek verirse coşar. Orta kesiyor, dikine oynuyor..."</p>

CELİL SAĞIR: KANATLAR DESTEK VERİRSE COŞAR

"Uzun zamandan bu yana Beşiktaş’a gelmiş en yararlı forvet. İnanılmaz servis yaratacak futbolcuların başında geliyor. Sahada basmadık yer bırakmadı. Kanatlar destek verirse coşar. Orta kesiyor, dikine oynuyor..."

<p><strong>HASAN ÖZER: ALEXANDER SÖRLOT’TAN ÇOK ÇOK İYİ BiR GOLCÜ</strong></p> <p>"Fizik ve performans müthiş. Ama sağ ve sol kanatlardan beslenmesi gerek. Mücadeleci çok doğru tercih. Alexander Sörloth’tan çok çok daha iyi bir golcü."</p>

HASAN ÖZER: ALEXANDER SÖRLOT’TAN ÇOK ÇOK İYİ BiR GOLCÜ

"Fizik ve performans müthiş. Ama sağ ve sol kanatlardan beslenmesi gerek. Mücadeleci çok doğru tercih. Alexander Sörloth’tan çok çok daha iyi bir golcü."

<p><strong>SONER TOLUNGUÇ: ORTA SAHA EKSİK OLUNCA AKICI OYUN FAKİR KALDI</strong></p> <p>"Teknik Direktör Valerien İsmael’in bu sistemde beslenmesi zor. Orta saha eksik olduğu için ceza sahası içinde akıcı oyunla ilgili sıkıntı yaşadı. Weghorst temel eğitimi yüksek oyuncu, maçın içinde enerjik aktif ancak pozisyon bulmakta zorlanıyor."</p>

SONER TOLUNGUÇ: ORTA SAHA EKSİK OLUNCA AKICI OYUN FAKİR KALDI

"Teknik Direktör Valerien İsmael’in bu sistemde beslenmesi zor. Orta saha eksik olduğu için ceza sahası içinde akıcı oyunla ilgili sıkıntı yaşadı. Weghorst temel eğitimi yüksek oyuncu, maçın içinde enerjik aktif ancak pozisyon bulmakta zorlanıyor."

<p><strong>ALİ ASIM BALKAYA: ÇOK AKILLI KAPANAN KAYSERİ'NİN KİLİDİNİ AÇTI</strong></p> <p>"İstasyon bir oyuncu. Golde bunu gösterdi. Pozisyon bulursa ayakları iyi. Bir kere golcü zeki olmalı. Çok akıllı ve kapanan Kayserispor’un kilidini açmayı başardı."</p>

ALİ ASIM BALKAYA: ÇOK AKILLI KAPANAN KAYSERİ'NİN KİLİDİNİ AÇTI

"İstasyon bir oyuncu. Golde bunu gösterdi. Pozisyon bulursa ayakları iyi. Bir kere golcü zeki olmalı. Çok akıllı ve kapanan Kayserispor’un kilidini açmayı başardı."

sergen yalçın Wout Weghorst beşiktaş

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