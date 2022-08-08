Sergen Yalçın'dan Wout Weghorst yorumu

HASAN ÖZER: ALEXANDER SÖRLOT’TAN ÇOK ÇOK İYİ BiR GOLCÜ

"Fizik ve performans müthiş. Ama sağ ve sol kanatlardan beslenmesi gerek. Mücadeleci çok doğru tercih. Alexander Sörloth’tan çok çok daha iyi bir golcü."