Sergen Yalçın'dan Wout Weghorst yorumu
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmanın son dakikasında bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ghezzal'ın golünde asisti yeni golcü Wout Weghorst yaptı.
Türk futbolunun efsane isimleri Hürriyet'ten İsmail Er'e Hollandalı golcüyü değerlendirdi.
İşte o yorumlar...
SONER TOLUNGUÇ: ORTA SAHA EKSİK OLUNCA AKICI OYUN FAKİR KALDI
"Teknik Direktör Valerien İsmael’in bu sistemde beslenmesi zor. Orta saha eksik olduğu için ceza sahası içinde akıcı oyunla ilgili sıkıntı yaşadı. Weghorst temel eğitimi yüksek oyuncu, maçın içinde enerjik aktif ancak pozisyon bulmakta zorlanıyor."
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