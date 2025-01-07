Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19.00'da başlayacak.
Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor.
Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Ömer Erdoğan'ın ekibi Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.
SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma ATV'den naklen yayımlanacak.
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