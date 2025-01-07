Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19.00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2025 Salı, 10:45
Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor.

Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Ömer Erdoğan'ın ekibi Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.

Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma ATV'den naklen yayımlanacak.

beşiktaş Sivasspor Türkiye Kupası

En Çok Okunan Haberler