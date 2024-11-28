Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2024 Perşembe, 11:53
Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor.

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Jindrich Tripisovsky'nin ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fortuna Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Sascha Stegemann'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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