Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Jindrich Tripisovsky'nin ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.
SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Fortuna Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Sascha Stegemann'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte en yakın deprem riski olan yerler!
- İki jandarmanın davası görüldü
- Bu zamdan 10 milyon yurttaş etkilenecek
- Hakim, savcı eşini Ağır Ceza Başkanı’yla yakaladı
- İşte 500 bin liranın aylık getirisi!
- DEM Parti’den açıklama!
- CHP'li isimden Cevizoğlu'nun sözlerine tepki
- Çakıcı, Hrant Dink'in katiliyle görüştü!
- Kan donduran ifade: ‘Annem yanarken gülüyordu’
- Narin bulunmadan önce ‘aile meclisi’ toplanmış!