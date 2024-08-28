Slavia Prag - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2024 Çarşamba, 11:58
Slavia Prag - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor.

Slavia Prag - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bruno Genesio yönetimindeki Lille, deplasmanda Jindrich Trpisovsky'nin ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.

Slavia Prag - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SLAVİO PRAG - LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fortuna Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Slavia Prag - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SLAVİO PRAG - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşacağı TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Lille, Çekya'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

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