Southampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Southampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında deplasmanda Southampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2024 Çarşamba, 12:45
Southampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanıyor.

Southampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Russell Martin'in ekibi Southampton ile karşı karşıya gelecek.

Southampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SOUTHAMPTON - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

St. Mary's Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Southampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

SOUTHAMPTON - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tony Harrington'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

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